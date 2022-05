Il est possible qu’Elon Musk devienne PDG de Twitter (temporairement)

La telenovela entre Twitter et Elon Musk semble encore avoir de nombreux épisodes devant elle. La proposition d’achat faite par le magnat et les investisseurs a été acceptée et des négociations sont maintenant en cours pour que Twitter devienne effectivement le réseau social privé d’Elon Musk.

Il y a maintenant des détails qui semblent indiquer qu’Elon Musk pourrait devenir le PDG de l’entreprise pour une période limitée après l’entrée en vigueur de l’achat.

Elon Musk, le roi de Twitter

Selon les informations partagées par David Faber, journaliste à CNBC, Elon Musk devrait assumer temporairement le poste de PDG de l’entreprise, dès que l’achat aura lieu, jusqu’à la fin de cette année.

C’est une autre indication que les investisseurs auront reçu dans le processus de levée de fonds pour l’achat de Twitter.

Elon Musk n’a pas partagé publiquement ces informations, ni ce qu’il adviendra de la direction actuelle de l’entreprise une fois l’accord conclu. L’actuel PDG de Twitter, Parag Agrawal, qui n’est en poste que depuis cinq mois, n’a pas non plus été très concret avec ses perspectives dans le poste qu’il occupe dans l’entreprise.

Compte tenu des responsabilités de l’acheteur, qui est déjà à la tête d’entreprises telles que Tesla et Space X, tout porte à croire que le poste de PDG de Twitter, à l’issue du processus d’achat, serait confié à quelqu’un d’autre. Cependant, même si cela pouvait arriver, dans l’immédiat de l’achat, Musk devrait vraiment assumer la haute position à l’intérieur.

Malgré ces informations maintenant révélées, Reuters avait déjà annoncé que le nouveau PDG de la société serait déjà choisi par le magnat lui-même.