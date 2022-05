Track Editor Contest 2022 annoncé par Milestone

Milestone a récemment dévoilé le Track Editor Contest 2022, une compétition dans laquelle les joueurs de Monster Energy Supercross The Official Videogame 5 peuvent créer leurs propres pistes personnalisées.

Venez en apprendre un peu plus sur ce concours.

Milestone a récemment annoncé le retour de son concours Track Editor, basé sur Monster Energy Supercross The Official Videogame 5, le défi unique introduit l’année dernière.

Selon Milestone, l’édition 2021 a été un succès explosif, avec plus de 3000 pistes téléchargées et un seul gagnant : UrZilchMyDad. Sa piste a été reproduite en vrai lors de la 11e manche du Championnat d’Indianapolis 2022.

Disponible le 26 avril, le nouveau concours Track Editor permettra aux joueurs de laisser libre cours à leur imagination et de créer les meilleures pistes pour le jeu.

À partir du 26 avril, les joueurs peuvent avoir la possibilité de créer une piste qui, si elle est choisie, sera recréée et incluse dans le championnat officiel 2022 ! C’est une opportunité unique pour les amoureux du sport qui, grâce au jeu Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 et Milestone, peuvent avoir un plus grand sentiment d’appartenance à l’univers du sport.

Pour participer, entre le 26 avril 2022 et le 30 juin 2022, les joueurs qui souhaitent participer au concours doivent dessiner une piste virtuelle via le système « Track Editor Contest » présent dans Monster Energy Supercross The Official Videogame 5.

Pour les amoureux du sport, c’est une opportunité excitante de pouvoir avoir l’opportunité de voir l’une de vos créations être le théâtre de courses pour les meilleurs vrais pilotes.

À cette fin, Monster Energy Supercross The Official Videogame 5 fournit les outils nécessaires aux joueurs pour laisser libre cours à leur imagination.

A l’issue de la compétition, un jury composé de différents professionnels du secteur sélectionnera les 25 meilleurs titres. Parmi les 25 premiers, un comité technique décidera quelle piste sera recréée en vrai !

Au cours des prochains temps, plus de détails seront fournis avec les règles officielles.

Le concours Track Editor est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et PC depuis le 26 avril 2022.