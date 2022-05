Le PDG d’Opel déclare que les petits tramways ne sont pas « vendables » sans aides d’État

Beaucoup considèrent que les voitures électriques ne sont pas disponibles pour la plupart des gens, pour le prix qui leur est généralement associé. En ce sens, le PDG d’Opel affirme que sans les aides que peut apporter l’Etat, il n’est pas possible de vendre des petites voitures électriques.

La déclaration fait suite aux plans du gouvernement allemand visant à réduire les subventions.

Comme nous l’avons vu ici, le gouvernement allemand a l’intention de réduire et d’éliminer les subventions associées aux hybrides rechargeables ainsi qu’aux électriques, respectivement. Si, d’un côté, le PDG d’Audi a embrassé la décision, de l’autre, le PDG d’Opel n’était pas content.

Selon Uwe Hochgeschurtz, sans l’aide de l’État, les petits trams ne sont pas « vendables ». Selon lui, la réduction et la suppression des subventions affecteront beaucoup plus les modèles de volume que les modèles premium.

Sans subventions, une voiture électrique coûte aujourd’hui environ 50 % de plus qu’un modèle à moteur à combustion comparable. C’est pourquoi j’exige que le prix EV soit valable au-delà de 2022. Pour que des petites voitures abordables et respectueuses de l’environnement puissent continuer à être disponibles.

La marque Stellantis Group compte actuellement quatre voitures électriques : Corsa-e, Mokka-e, Combo-e Life et Zafira-e Life : trois camionnettes : Combo-e, Vivaro-e et Movano-e ; et un VTT Rocks-e. De plus, cette année, l’Astra-e et l’Astra-e Sports Tourer seront ajoutés.

Comme annoncé, à partir de 2028, Opel vendra exclusivement des modèles électriques en Europe. Dès lors, il est entendu qu’avec la réduction et la suppression des subventions qui incitent les consommateurs à changer de voiture thermique, la marque pourrait subir des conséquences qu’elle n’avait pas prévues.

A lire aussi :