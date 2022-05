Ukraine : environ 150 000 personnes utilisent quotidiennement le service Starlink

Depuis l’invasion par la Russie, l’Ukraine n’a cessé de recevoir le soutien de divers coins du monde. L’une de ces aides est fournie par satellite par Starlink. Aujourd’hui, un responsable gouvernemental a révélé qu’environ 150 000 Ukrainiens utilisent quotidiennement le service SpaceX.

Le réseau Starlink contribue à protéger l’infrastructure du pays contre les cyberattaques, par exemple.

Quelques jours après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, SpaceX a annoncé que son service Starlink serait désormais disponible dans le pays. Selon un responsable gouvernemental, environ 150 000 personnes utilisent Internet chaque jour.

Le ministre de la transition numérique, Mykhailo Fedorov, a écrit sur Twitter que les données approximatives représentaient environ 150 000 utilisateurs actifs quotidiens. Selon lui, « c’est un soutien crucial pour l’infrastructure de l’Ukraine et pour la restauration des territoires détruits ». En fait, au moment de l’invasion et après que l’Ukraine ait été la cible d’une cyberattaque, Fedorov a envoyé une demande d’aide.

Selon CNBC, le nombre quotidien d’utilisateurs actifs est différent du nombre d’abonnés ou d’antennes Starlink en Ukraine. En effet, plusieurs utilisateurs peuvent être connectés à la même antenne.

Selon NBC News, il y a plus de 10 000 antennes Starlink en service en Ukraine, fournies par diverses sources. En avril, l’Agence américaine pour le développement international a déclaré à CNBC qu’un groupe de personnes avait contribué plus de 15 millions de dollars en matériel et services de transport pour fournir 5 000 antennes Starlink à l’Ukraine. L’agence elle-même a acquis 1 333 antennes.

Le réseau de Starlink compte environ 2 000 satellites en orbite terrestre basse et est en cours de construction pour assurer un Internet haut débit partout dans le monde, même les plus éloignés.

