Google mettra fin aux mots de passe sur Android et Chrome

La sécurité est aujourd’hui l’un des sujets les plus sensibles pour toute personne connectée à Internet. Les mots de passe forts sont l’une des exigences imposées pour que cela puisse être plus ou moins garanti, cependant, la vérité est que c’est encore un sujet que beaucoup ont tendance à négliger.

La fin annoncée des mots de passe au nom de la sécurité est depuis longtemps abordée par les géants de la tech et Google prend des mesures concrètes dans ce sens. Les mots de passe sur Android et Chrome seront épuisés.

Malgré les nombreux avertissements qui sont faits afin d’adopter une présence sur Internet qui garantit une plus grande sécurité pour les utilisateurs, la vérité est que trop de ceux-ci choisissent encore de choisir les mots de passe les plus faibles tels que qwerty1234, abc1234, 123456, mot de passe … ou des variantes tels que ceux qui incluent des dates de naissance, des noms d’enfants ou d’animaux qui ont tendance à être facilement déchiffrés.

À l’occasion de la Journée mondiale du mot de passe, célébrée aujourd’hui, Google a profité de l’occasion pour annoncer que les principales plates-formes d’appareils se sont engagées à fournir une prise en charge des normes d’authentification sans mot de passe FIDO au cours de l’année prochaine. Google prévoit de mettre en œuvre la prise en charge de l’authentification sans mot de passe dans Android et Chrome.

Apple et Microsoft ont également annoncé qu’ils prendraient en charge iOS, MacOS, Safari, Windows et Edge. Lorsque l’utilisateur s’inscrit sur un site internet ou une application sur son téléphone, il n’aura qu’à déverrouiller le téléphone et son compte n’aura plus besoin de mot de passe.

Comment fonctionnera un avenir sans mots de passe ?

Lorsque l’utilisateur s’inscrit sur un site internet ou une application sur son téléphone, il n’aura qu’à déverrouiller son téléphone son compte n’aura plus besoin de mot de passe.

Votre téléphone stockera un identifiant FIDO, appelé mot de passe, qui est utilisé pour déverrouiller votre compte en ligne. Le mot de passe rend l’enregistrement beaucoup plus sécurisé car il est basé sur la cryptomonnaie à clé publique et n’est affiché dans votre compte en ligne que lorsque l’utilisateur déverrouille le téléphone.

Pour s’inscrire sur un site web depuis son ordinateur, l’utilisateur n’a qu’à avoir son téléphone à proximité, car il lui sera demandé de le déverrouiller pour y accéder. Après cela, l’utilisateur n’aura plus besoin de son téléphone et pourra s’enregistrer simplement en déverrouillant l’ordinateur. Même si vous perdez votre téléphone, vos clés d’accès seront synchronisées en toute sécurité avec votre nouveau téléphone à partir de la sauvegarde dans le cloud, ce qui vous permettra de reprendre là où votre ancien appareil s’est arrêté.