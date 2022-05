Bill Gates prévient que les projets de liberté d’expression d’Elon Musk pourraient aggraver Twitter

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Ils sont peut-être tous les deux milliardaires, mais Elon Musk et Bill Gates ne sont pas les meilleurs amis du monde. La dernière prise de bec entre les deux concerne l’acquisition de Twitter par le premier, qui, selon l’ex-patron de Microsoft, pourrait aggraver la plate-forme.

Tel que rapporté par CNBC, Gates s’exprimait mercredi lors du sommet des PDG du Wall Street Journal au sujet de la prise de contrôle de Twitter par Musk. Une grande partie de ce qu’il a dit concernait les affirmations du patron de Tesla selon lesquelles il réduirait la modération sur la plate-forme et adopterait les principes de la liberté d’expression.

Mais Gates a remis en question le plan de Musk et son objectif ultime pour Twitter. « Comment se sent-il à propos de quelque chose [on Twitter] qui dit que « les vaccins tuent les gens » ou que « Bill Gates traque les gens ? », a demandé Gates. Cela correspond-il à cette idée de mensonges moins extrêmes se propageant si rapidement [and] étranges théories du complot? Partage-t-il cet objectif ou non ? »

Mes conversations avec Gates ont été décevantes – Elon Musk (@elonmusk) 18 février 2020

Musk a parlé de son désir de faire de Twitter un bastion de la liberté d’expression en adoptant une approche plus détendue pour modérer les tweets, bien qu’il semble que l’UE aura quelque chose à dire sur la transformation du site en un site gratuit pour tous. Il souhaite également se débarrasser du problème de bot de la plate-forme et de l’algorithme open source de Twitter.

Gates a cependant fait l’éloge de Musk. Il a qualifié son passage à la tête de Tesla et de SpaceX de « hallucinant » et a déclaré qu’il avait fait du bon travail en réunissant de grandes équipes d’ingénieurs dans ces entreprises.

« Je doute un peu que cela se produise cette fois [at Twitter]mais nous devons avoir l’esprit ouvert et ne jamais sous-estimer Elon », a ajouté Gates.

Twitter sera toujours gratuit pour les utilisateurs occasionnels, mais peut-être un léger coût pour les utilisateurs commerciaux/gouvernementaux – Elon Musk (@elonmusk) 3 mai 2022

Musk a également parlé de ses idées pour augmenter la rentabilité de Twitter, notamment en facturant l’intégration des tweets et en faisant payer les entreprises et les gouvernements pour utiliser le service.

Musk a confirmé le mois dernier qu’il avait confronté Gates au sujet de la vente à découvert d’actions Tesla, qu’il a suivies d’un Tweeter se moquant de l’apparence de Gates. Il a marqué le dernier affrontement entre les deux, à la suite de désaccords publics sur Covid-19, la colonisation de Mars et les crypto-monnaies.