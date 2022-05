Cybersécurité : le manque de compétences a contribué à 80 % des tentatives d’attaque

Fortinet, le leader mondial des solutions de cybersécurité complètes, intégrées et automatisées, vient de publier son rapport Cybersecurity Skills Gap 2022.

Le nouveau rapport mondial révèle que les pénuries de cyber-compétences continuent d’avoir de multiples défis et répercussions pour les organisations, y compris la survenue d’atteintes à la sécurité et, par conséquent, la perte d’argent.

Selon le rapport 2021 Cyber ​​​​Workforce (ISC)2, et à l’échelle mondiale, le nombre de professionnels dédiés à la cybersécurité doit augmenter de 65% pour défendre efficacement les actifs critiques des organisations. Bien que le nombre de professionnels nécessaires pour combler l’écart soit passé de 3,12 millions à 2,72 millions l’an dernier, il s’agit toujours d’un écart important qui rend les organisations vulnérables.

Le rapport Fortinet met en évidence de multiples risques résultant du manque de cyber-compétences. Plus particulièrement, 8 organisations sur 10 interrogées ont subi au moins une attaque qu’elles pourraient attribuer à un manque de compétences ou de sensibilisation en matière de cybersécurité. L’enquête a également montré que, dans le monde, 64 % des organisations ont subi des violations qui ont entraîné une perte de revenus, des coûts de récupération et/ou des amendes.

Fortinet : Compétences en cybersécurité grâce à la formation et aux certifications

Le rapport sur les lacunes en matière de compétences de Fortinet a démontré que la formation et les certifications sont des moyens essentiels pour les organisations de combler encore davantage les lacunes en matière de compétences. Le rapport a révélé que 95 % des dirigeants pensent que les certifications axées sur la technologie ont un impact positif sur leur rôle et leur équipe, tandis que 81 % des dirigeants préfèrent embaucher des personnes certifiées. De plus, 91 % des répondants ont indiqué qu’ils étaient prêts à payer un employé pour obtenir des cybercertifications. L’une des principales raisons pour lesquelles les certifications sont très appréciées est leur validation de l’augmentation des connaissances et de la sensibilisation à la cybersécurité.

En plus de valoriser les certifications, 87 % des organisations ont mis en place un programme de formation pour accroître la cybersensibilisation. Cependant, 52 % des dirigeants estiment que leurs employés n’ont toujours pas les connaissances nécessaires, ce qui soulève des questions sur l’efficacité de leurs programmes actuels de sensibilisation à la sécurité.

Pour les organisations à la recherche d’une formation de sensibilisation à la sécurité, Fortinet propose un service de sensibilisation et de formation à la sécurité par le biais du Fortinet Training Institute primé. Le service protège davantage les actifs numériques critiques des organisations contre les cybermenaces en sensibilisant les employés à la cybersécurité. Ce service reçoit des mises à jour de FortiGuard Labs by Fortinet pour que les employés apprennent et se tiennent au courant des dernières méthodes de cyberattaque en évolution pour empêcher l’introduction de failles et de risques dans l’entreprise.

Relever les défis de recrutement et de rétention avec des engagements en matière de diversité

Un défi important pour les organisations a été de trouver et de retenir les bonnes personnes pour remplir les rôles de sécurité critiques, des experts en sécurité du cloud aux analystes SOC. Le rapport a révélé que 60 % des dirigeants admettent que leur organisation a du mal à recruter et 52 % du mal à retenir les talents.

Parmi les défis d’embauche, il y a le recrutement de femmes, de diplômés universitaires et de minorités. À l’échelle mondiale, 7 dirigeants sur 10 considèrent le recrutement de femmes et de nouveaux diplômés comme un obstacle majeur à l’embauche et 61 % affirment que l’embauche de minorités a été un défi. Alors que les organisations cherchent à constituer des équipes plus compétentes et plus diversifiées, 89 % des entreprises mondiales ont des objectifs de diversité explicites dans le cadre de leur stratégie de recrutement, selon le rapport.

Le rapport a également révélé que 75% des organisations ont des structures formelles pour recruter spécifiquement plus de femmes et 59% ont mis en place des stratégies pour embaucher des minorités. De plus, 51 % des organisations ont fait des efforts pour embaucher plus d’anciens combattants.