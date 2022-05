Les réactions aux messages WhatsApp commencent à arriver aujourd’hui

L’intégration des réactions dans les messages WhatsApp était l’une des fonctionnalités les plus attendues après son annonce. Comme dans Messenger, dans cette application aussi, les réactions peuvent être laissées par le biais d’emojis, sans que l’utilisateur n’ait à répondre pour laisser sa réaction sous la forme d’une poupée animée lorsqu’il n’a rien à dire.

À partir d’aujourd’hui, la fonctionnalité quitte sa phase bêta et commence à atteindre les utilisateurs.

C’est le PDG de la société Meta, Mark Zuckerberg, qui a annoncé sur son compte Facebook que les réactions sur WhatsApp commencent à être disponibles dès aujourd’hui. Sa disponibilité, comme d’habitude, se fera progressivement, il peut donc encore s’écouler quelques jours avant qu’il n’atteigne votre smartphone.

Dans le message, Zuckerberg montre quels emojis sont disponibles dans les réactions : 👍❤️😂😮😢🙏. Dans le commentaire, laissez l’indication que d’autres expressions seront bientôt disponibles. Nous verrons peut-être WhatsApp avec des réactions tout comme Messenger, où il est aujourd’hui possible de choisir n’importe quel emoji.

Comment utiliser les réactions sur WhatsApp ?

La façon d’utiliser ces réactions est très simple. Dans le message que vous venez de lire et auquel vous souhaitez réagir, il suffit d’appuyer longuement et les 6 emojis apparaîtront. Ensuite, choisissez celui que vous voulez et le tour est joué.

Pour le moment, ceux qui n’ont pas encore les réactions disponibles, mais qui ont mis à jour l’application sur leur smartphone, dans les paramètres de notifications, devraient déjà trouver l’option « Notifications de réaction » active, que vous pouvez désactiver. Cette option est alors associée aux notifications de réactions aux messages que vous envoyez.