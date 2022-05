La Russie demande aux prisonniers de combler les postes vacants en informatique après l’exode des travailleurs

WTF ? ! Que doit faire un gouvernement lorsque son pays est confronté à une pénurie de personnel informatique ? Regardez les prisonniers férus de technologie, bien sûr. C’est la voie que la Russie est obligée d’emprunter en raison du fait qu’un si grand nombre de ses experts en informatique ont quitté le pays après l’invasion de l’Ukraine.

KrebsonSecurity rapporte que le service pénitentiaire fédéral russe a annoncé le mois dernier qu’il prévoyait d’utiliser des informaticiens incarcérés condamnés aux travaux forcés comme travailleurs à distance pour des entreprises commerciales nationales, un plan qui avait été proposé par des hommes d’affaires russes luttant pour remplir des rôles informatiques.

Les médias d’État russes rapportent que près de 95 000 postes vacants dans le domaine informatique sont restés vacants en Russie depuis le 21 mars. Et bien que ce soit 25 % de moins que le mois précédent, la diminution n’est due qu’aux entreprises qui ont reporté des projets à la suite de révisions budgétaires. Les sanctions occidentales ont sans aucun doute joué un rôle, aussi.

L’Association russe des communications électroniques (RAEC) estime qu’entre 70 000 et 100 000 spécialistes en informatique quitteront la Russie pour des destinations outre-mer, les États-Unis, l’Allemagne, la Géorgie, Chypre et le Canada étant les destinations les plus attrayantes.

La BBC indique que le système pénitentiaire russe abrite actuellement près de 875 000 détenus. Cela représente environ 615 détenus pour 100 000 citoyens, le deuxième plus élevé au monde derrière les États-Unis et ses 737 prisonniers pour 100 000 habitants. On ne sait pas exactement combien de détenus russes maîtrisent l’informatique.

Selon RBC, le Service pénitentiaire fédéral russe utilise le travail forcé dans 117 centres correctionnels dans des organisations de 76 régions russes. Le salaire moyen des condamnés est d’environ 20 000 roubles par mois, soit environ 281 dollars.

Dans d’autres nouvelles russes, nous avons appris plus tôt cette semaine que les troupes russes en Ukraine avaient volé pour 5 millions de dollars de véhicules agricoles John Deere dans le pays, mais avaient découvert qu’ils avaient été désactivés à distance, rendant l’équipement inutile.