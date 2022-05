Avez-vous vu les nouvelles « bombes » de la GNR ? voir les photos

Mardi dernier, lors des célébrations de son 111e anniversaire, la GNR a présenté quatre nouveaux véhicules qui viendront renforcer certaines de ses caractéristiques, notamment la National Traffic Unit.

Parmi les nouvelles machines figurent une Porsche Panamera et une BMW X3. Découvrez les nouvelles couleurs.

GNR : Highlight pour la Porsche Panamera, BMW X3 et Mercedes Classe C

Pour les situations d’urgence, des mesures et des actions urgentes sont nécessaires. Et quand l’objectif est de sauver des vies, chaque seconde compte ! Comme dans d’autres pays européens, le Portugal dispose d’une voiture ultra-rapide pour transporter les organes humains – voir ici depuis mars 2021.

Maintenant, la Garde nationale républicaine – GNR a gagné de nouvelles bombes. Selon JN, parmi les véhicules se trouvent une Porsche Panamera, une BMW X3, avec une nouvelle caractérisation en vert et jaune, et une fourgonnette Mercedes Classe C, qui porte les couleurs de la National Traffic Unit. Un Polaris RZR a également été présenté, qui sera au service du valet de montagne de l’Unité de protection et de secours d’urgence.

Hier, la société chargée de la caractérisation, Strob, a présenté un nouveau véhicule, une jeep Toyota Land Cruiser. Selon l’entreprise..

Dans ce projet GNR, nous avons fait la caractérisation des cinq premiers véhicules et produit la partie graphique, avec des maquettes, pour la nouvelle réglementation de la flotte GNR, des vélos aux motos, quads, véhicules légers, bus, poids lourds, ambulances, véhicules blindés, navires, drones, entre autres

Cependant, sur Facebook, le GNR a déjà publié une publication sur les nouveaux véhicules. Tu peux le voir ici.

La GNR est une force de sécurité à caractère militaire au Portugal, composée de soldats organisés en un corps de troupes spéciales et doté d’une autonomie administrative, avec juridiction sur tout le territoire national et dans la mer territoriale.

