Aujourd’hui sur WhatsApp les réactions avec les emojis aux messages arrivent

A partir d’aujourd’hui, il est possible de réagir aux messages WhatsApp avec des emojis. Cela a été annoncé par Mark Zuckerberg, anticipant l’arrivée de la nouveauté de quelques heures.

Aujourd’hui est le jour des réactions sur WhatsApp. Cela a été annoncé par Mark Zuckerberg lui-même sur son profil officiel, d’ailleurs depuis Rome où il a aujourd’hui rendez-vous au Palazzo Chigi : à partir des prochaines heures, les réactions via emoji arriveront sur WhatsApp pour tous les utilisateurs du monde. La nouveauté a été annoncée il y a quelque temps également grâce à des fuites divulguées par des journaux tels que WABetaInfo, mais enfin maintenant sa sortie est officielle et imminente. Dans les prochaines heures, vous les verrez également apparaître dans votre application.

Le fonctionnement est similaire à celui des réactions que l’on peut déjà laisser sur Facebook Messenger : chaque message de vos contacts peut être accompagné d’un emoji de réponse, un élément qui permet de fluidifier la conversation en éliminant les réponses qui se résument facilement à un emoji. , comme le simple « ok ». Dans un premier temps, le choix des réactions disponibles sera limité, contrairement à Messenger où il est possible de réagir avec tous les emojis. Sur WhatsApp, cependant, vous pouvez choisir entre six smileys : pouce levé, cœur, visage riant, visage surpris, visage triste et mains en prière. « D’autres expressions viendront bientôt », a promis Zuckerberg.

Réagir aux messages sur WhatsApp sera très simple : tout comme sur Messenger, il suffit d’appuyer longuement sur l’un des messages reçus pour accéder au menu de sélection des emojis, qui une fois choisi se retrouvera dans le coin inférieur droit de la bulle de texte. Évidemment, les nouvelles seront disponibles à la fois dans les chats entre deux contacts et dans ceux du groupe. À l’avenir, comme promis par Zuckerberg, davantage d’emojis seront mis à disposition ou, comme dans le cas de Messenger, l’intégralité du catalogue de la norme Unicode. La nouvelle est en cours de publication, cela peut donc prendre quelques heures avant que vous puissiez accéder à ces réactions.