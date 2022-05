Microsoft est le seul fabricant de tablettes à avoir progressé au premier trimestre 2022

Si nous pensions que les tablettes étaient un équipement déjà dépassé, la pandémie de COVID-19 est venue démontrer exactement le contraire. Au moment du confinement, ces produits technologiques et d’autres ont été massivement commandés, notamment via les boutiques en ligne.

Bien sûr, avec le ralentissement des infections, naturellement la demande diminue, mais, même ainsi, il y a toujours ceux qui se démarquent parmi les autres. Ainsi, selon une nouvelle étude de marché, Microsoft était le seul fabricant de tablettes à afficher une croissance au premier trimestre de cette année.

Tablettes : Microsoft est le seul à progresser au 1er trimestre

Selon une nouvelle étude révélée par la société Strategy Analytics, Microsoft a été la seule grande entreprise à enregistrer une croissance dans le secteur des tablettes tout au long du premier trimestre 2022, qui couvrait les mois de janvier, février et mars. Et tandis que l’iPad d’Apple reste l’appareil le plus populaire de ce segment, les Surfaces de la société basée à Redmond se vendent comme des petits pains.

Comme on peut le voir dans le tableau suivant, Microsoft a livré 1,4 million de tablettes au cours des trois premiers mois de l’année, réalisant une part de marché de 3 % et affichant une croissance de 1 % par rapport à la même période l’an dernier.

Cependant, Apple ouvre la voie avec une valeur d’expédition nettement plus élevée de 15,8 millions d’iPads. Ce montant donne à Apple une part de 39 %, mais représente 6 % de croissance en moins qu’à la même période l’an dernier. Ensuite, nous avons Samsung, qui a expédié 8,2 millions de tablettes, ce qui lui donne une part de 20 % et une baisse de 1 % par rapport au premier trimestre 2021.

La troisième place est occupée par Amazon avec 3,7 millions de tablettes expédiées, ce qui lui confère une part de marché de 9% et une croissance en baisse de 1% par rapport à la même période en 2021. Lenovo est en quatrième position avec 3 millions de tablettes expédiées. Cela donne à la société chinoise une participation de 7 %, ce qui représente une énorme baisse de 20 %.

Avec d’autres marques, un total de 40,9 millions de ces appareils ont été expédiés, un montant inférieur de 10 % à celui du premier trimestre de l’année précédente.