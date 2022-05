Les joueurs quittent les téléviseurs à cause de Nintendo Switch Sports

Si vous êtes gamer, vous avez certainement eu des moments de plus grande euphorie et d’enthousiasme qui vous ont amené à perdre le contrôle et à gesticuler de manière plus effusive en raison de l’aventure (ou de la frustration) que vous vivez.

Et c’est exactement à cause de situations extatiques comme celles-ci qu’il y a maintenant des rapports selon lesquels certains joueurs qui jouent à la nouvelle Nintendo Switch Sports cassent leur téléviseur par accident.

Les téléviseurs partent en raison de Nintendo Switch Sports

Nintendo Switch Sports a apporté aux joueurs toute l’aventure et le plaisir sportif qu’ils recherchent. Il est inspiré de Wii Sports et dédié aux joueurs de nouvelle génération.

Cependant, et comme avec ce nouvel équipement, la dynamique du jeu implique à nouveau les téléviseurs, Nintendo Switch Sports a également soulevé un vieux problème : les téléviseurs et les moniteurs avec des écrans cassés.

Lancé le 29 avril, Nintendo Switch Sports permet aux joueurs d’utiliser des manettes Joy-Con lors de matchs locaux ou en ligne dans divers domaines tels que le football, le volley-ball, le tennis, le bowling, le badminton, entre autres.

Jusqu’ici tout va bien. Mais le problème est qu’avec l’enthousiasme de l’aventure sportive, les joueurs recommencent à faire ce que les joueurs de Wii Sports faisaient : frapper accidentellement les téléviseurs avec les manettes Joy-Con, casser leurs écrans.

Il y a déjà plusieurs histoires de joueurs de Nintendo Switch Sports qui se plaignent que leurs téléviseurs ont été cassés après avoir joué au jeu. Sur la plate-forme populaire Twitch, par exemple, le streamer nommé « 63man » a signalé qu’il jouait « avec beaucoup de passion”, mais a fini par lancer la commande directement contre l’écran. Dans une vidéo qu’il a partagée sur YouTube, le streamer a déclaré que « maintenant mon moniteur est cassé”.

L’histoire de Wii Sports se répète

Comme nous l’avons mentionné, c’est une situation qui s’est déjà produite avec la télécommande Wii lorsqu’elle a été projetée contre les écrans de télévision. Et peu de temps après son lancement, en 2006, des avertissements ont commencé à apparaître demandant aux joueurs de mettre le bracelet fourni avec la manette à leur poignet, afin de la sécuriser et de l’empêcher de voler contre l’écran.

C’est pourquoi Nintendo remet désormais ces avertissements sur Switch Sports afin que les joueurs n’oublient pas d’attacher la manette à leur poignet, à l’aide des bracelets fournis avec la console, afin qu’elle ne fasse pas ces dégâts.