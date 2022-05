Volkswagen a déjà vendu ses voitures électriques pour 2022, mais ce n’est pas une bonne nouvelle

Depuis son arrivée sur le marché avec ses voitures électriques, Volkswagen a gagné des parts de marché. Ce sont des propositions plus accessibles que les propositions générales et donc plus intéressantes pour les consommateurs.

Le scénario positif a peut-être maintenant été inversé, avec des informations révélées par la marque. Volkswagen a déjà vendu ses voitures électriques pour 2022, en raison d’un ensemble important de contraintes.

Volkswagen, le deuxième constructeur mondial de voitures électriques en volume, a vendu cette année des modèles alimentés par batterie aux États-Unis et en Europe, car la chaîne d’approvisionnement des composants est limitée.

Cette marque, qui comprend Porsche, Audi et Škoda, a vendu plus de 99 000 modèles électriques dans le monde au cours des trois premiers mois de 2022 en raison d’une pénurie de semi-conducteurs et autres composants électriques fabriqués en Ukraine. Le leader du marché, Tesla, a livré trois fois plus de voitures au cours du même trimestre.

Même avec une forte demande, la marque est obligée d’arrêter les livraisons de voitures électriques neuves, en raison de ce manque de composants. À l’heure actuelle, les clients qui commandent des voitures électriques aux États-Unis et en Europe ne les recevront qu’en 2023.

Volkswagen vise des ventes totales de 700 000 voitures électriques pour 2022. Cependant, la production a été entravée, n’ayant vendu que 28 800 voitures électriques au premier trimestre en Chine en raison des blocages de COVID-19.

Les prévisions de ventes globales de l’industrie automobile pour l’année ont été revues à la baisse ces dernières semaines. Cela résulte des effets que l’économie mondiale continue de subir en raison de l’exposition à la hausse des prix des matières premières et de la guerre en Ukraine.

Bien qu’il soit le seul à admettre publiquement cette situation, Volkswagen n’est certainement pas le seul. De nombreuses autres marques ont certainement ce problème et font face à de sérieux défis de production, en raison de la pénurie générale de composants, maintenant avec l’aggravation de la guerre en Ukraine.