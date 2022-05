Aucune spécification de téléphone (1) n’est connue et promet beaucoup

Carl Pei, le fondateur de OnePlus s’est consacré à sa dernière marque. Rien ne s’est lentement développé sur le marché, créant des produits uniques avec des spécifications et des conceptions différentes de tout ce qui est habituel.

Avec une nouveauté en route, beaucoup se demandent à quoi ressemblera le prochain smartphone de la marque. Le Nothing Phone (1) sera bientôt une réalité et maintenant une partie de ses spécifications ont vu le jour. Celles-ci promettent beaucoup et devraient se confirmer.

Rien n’est la dernière création du célèbre Car Pei. Ce fut l’un des fondateurs de OnePlus, et se prépare maintenant à poursuivre les produits uniques de cette marque. Tout a commencé avec Nothing Ear (1) et va bientôt continuer avec un smartphone.

Internet a été le lieu où Nothing Phone (1) a été révélé, à l’avance et entouré d’une certaine incertitude. Son design a déjà été révélé et maintenant de nouvelles informations importantes sur ce nouveau smartphone sont apparues.

Rien Téléphone 1 Spécifications Écran Amoled 6,43″ FHD+ 90 Hz HDR10+

Muflier 778G

Avant 32MP | Caméra arrière 50+8+2MP

Batterie 4500mAh

Chargement sans fil

8 Go de RAM

128 Go de stockage

androïde 12

RienOS#nothingphone1 #Rien pic.twitter.com/MWgalk9dMZ — Raghvendra Singh Jadon (@rsjadon01) 4 mai 2022

Toujours sans date d’arrivée, le Nothing Phone (1) a vu ses spécifications révélées, montrant d’abord un écran FHD+ de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et Amoled Display HDR10+. Il embarque également un SoC Qualcomm, le Snapdragon 778G.

Dans le domaine de la photographie, nous aurons une caméra frontale de 32MP et un triple module avec 50+8+2MP. Nous aurons également 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, pour exécuter Android 12 et sa personnalisation, NothingOS.

Source https://t.co/C3ouq5hF2T — Raghvendra Singh Jadon (@rsjadon01) 4 mai 2022

Enfin, et pour compléter ce cahier des charges Nothing Phone (1), nous aurons une batterie de 4500mAh. Il peut également être rechargé sans dépendre de connexions physiques, grâce à la recharge sans fil.

Une fois sa conception révélée, il est maintenant temps de connaître les spécifications. Le Nothing Phone (1) devrait apparaître prochainement et sera certainement une référence sur le marché, grâce à ce que la marque a révélé dans ses autres produits. Il reste alors à attendre et à voir ce que Carl Pei a à nous révéler.