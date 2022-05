Android 13 : Google a trouvé le moyen d’apporter encore plus de sécurité à votre smartphone

La sécurité Android est un thème récurrent qui fait l’objet d’un examen constant. Les problèmes continuent d’apparaître et sont presque toujours dus à des autorisations excessives, que les utilisateurs finissent par autoriser, presque automatiquement.

Pour pouvoir limiter ce problème et apporter plus de sécurité à n’importe quel smartphone, Google a une surprise pour Android 13. Il limitera l’une des autorisations les plus utilisées par les attaquants par des applications qui exploitent les utilisateurs.

Si le Play Store est largement contrôlé par Google, la vérité est que les utilisateurs peuvent facilement installer des applications d’autres magasins sur Android. C’est avec cette facilité que de nombreux problèmes finissent par entrer dans ce système d’exploitation.

En particulier, l’autorisation d’accessibilité est l’un des grands coupables, car elle donne un contrôle total et complet du smartphone. Google semble vouloir limiter cette autorisation et c’est pourquoi il a une nouveauté cachée dans Android 13.





Avec cette nouvelle version, Google limitera l’accès à l’autorisation d’accessibilité, notamment lorsqu’il détecte qu’une application provient d’un magasin externe. En appliquant ce verrou, le smartphone est plus protégé et moins exposé à toute tentative d’utilisation abusive.

En plus de limiter l’accès à cette autorisation, Android 13 semble vouloir aller plus loin et va bloquer l’utilisateur. Cela signifie qu’il ne pourra pas activer directement cette capacité, ce qui garantit directement une protection supplémentaire à l’utilisateur.

Fait intéressant, ce nouveau changement est associé à un autre qui est nouveau dans Android 13. Il s’appelle ACCÉDER AUX PARAMÈTRES RESTREINTS et permettra à l’utilisateur de contourner les restrictions qui ont été appliquées. Cette activation devra être manuelle et est sous sa responsabilité.

C’est de cette manière apparemment simple que Google garantira aux utilisateurs une plus grande sécurité. En limitant l’accès, il parvient à limiter son action négative et à éviter que des problèmes ne surviennent pour l’utilisateur du smartphone.