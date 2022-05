Aujourd’hui c’est le Jour… Star Wars !

Aujourd’hui est célébrée dans le monde entier, celle qui a été baptisée par les fans de la saga Star Wars, comme la journée Star Wars.

Mais non seulement les fans célèbrent la journée, et il existe déjà plusieurs marques associées à cette célébration. Venez voir comment Warner Bros Games ou Xbox le font….

Le 4 mai est devenu mondialement connu par les fans de la saga Star Wars sous le nom de Star Wars Day.

Ce jour a été nommé ainsi compte tenu de la similitude entre l’expression « Que la force soit avec toi« Plusieurs fois mentionné dans les films, avec « Le quatrième mai » (4 mai).

Et il semble que, d’année en année, le nombre de supporters de cette journée grandisse et les marques ont déjà commencé à regarder le calendrier d’une autre manière, en ce qui concerne le 4 mai.

Jeux Warner Bros.

Warner Bros. Games célèbre aujourd’hui le Star Wars Day avec la sortie de deux nouveaux packs DLC (contenu téléchargeable) pour LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, que nous avons pu essayer ici.

Il s’agit des packs de personnages « The Mandalorian » Saison 2 et « Star Wars: The Bad Batch ».

Le pack de personnages de la saison 2 de Mandalorian comprendra Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand et Moff Gideon. Le pack de personnages « Star Wars : The Bad Batch » comprendra Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair et Echo.

Rappelons que nous avons essayé le jeu sur Xbox Series X mais il est également disponible pour les consoles Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC.

Pendant ce temps, par curiosité, Warner Bros Games a récemment révélé que LEGO Star Wars: The Skywalker Saga a établi le record de la plus grande sortie mondiale de jeu LEGO, dépassant toutes les versions précédentes de jeux de console LEGO.

Le jeu s’est vendu à 3,2 millions d’unités dans le monde au cours de ses deux premières semaines et a battu des records de ventes sur toutes les plateformes, régions et éditions. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga est sorti le 5 avril sur Xbox Series X, consoles Xbox One, consoles PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC.

Journée Xbox et Star Wars

Xbox a également rejoint les célébrations et, à ce titre, mène certaines initiatives.

Pour célébrer le Star Wars Day 2022 et la sortie de LEGO Star Wars : La saga Skywalker, Xbox, LEGO et Lucasfilm proposent 12 consoles Xbox Series S uniques personnalisées avec des personnages emblématiques des 12 Star Wars.

À partir d’aujourd’hui, le 4 mai, jusqu’au 25 mai, les fans de toute la galaxie auront la chance de gagner une console complètement hors du commun en faisant simplement trois étapes : suivez le compte Xbox sur Twitter, retweetez le tweet officiel du concours. et ajoutez les hashtags #LEGOStarWarsXboxSweepstakes et #Maythe4th.