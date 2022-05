Il y aura assez de lithium et de nickel pour produire 21 millions d’électricité par an d’ici 2025

Au cours des derniers mois, des questions ont été soulevées concernant le nickel et le lithium. Désormais, un nouveau rapport révèle, en plus d’autres données intéressantes, que ce qui existe de ces deux composants est suffisant pour produire 21 millions de voitures électriques par an d’ici 2025.

Les problèmes que les fabricants craignaient ne se concrétiseront peut-être pas vraiment.

Avec l’invasion de l’Ukraine, des inquiétudes ont surgi concernant d’éventuels problèmes d’approvisionnement en composants de divers types, à savoir le nickel et le lithium. Comme ces éléments sont essentiels à la production de voitures électriques, l’industrie a montré une certaine inquiétude.

Cependant, selon un rapport de Transport and Environment, qui utilise les données de Bloomberg, d’ici 2023, il y aura suffisamment de matériel pour produire au moins 14 millions de voitures électriques dans le monde. À son tour, d’ici 2025, l’augmentation de la production de composants permettra aux constructeurs de voitures électriques d’avoir suffisamment de nickel et de lithium pour produire environ 21 millions de voitures électriques. En tenant compte des données de ventes mondiales de 2021, ces 21 millions correspondront à 31 % du marché.

La question d’éventuelles pénuries inquiète les industriels, qui pourraient voir le coût des matières premières augmenter considérablement. Cependant, le rapport révèle que, dans les années à venir, les projets de production de batteries et d’exploitation minière qui sont en phase de développement commenceront à fonctionner et, par conséquent, les fabricants pourraient en fait connaître une forte baisse des prix.

Compte tenu de la rareté possible, il y a des pays pour garantir et prendre les devants, comme les États-Unis d’Amérique et la Chine. À son tour, alors que l’Europe s’efforce de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie, l’Europe est à la traîne.

A lire aussi :