Incendies: une super vague de chaleur a frappé l’Inde et cela augure mal pour le reste du monde

Alors que le monde est distrait par d’autres sujets de préoccupation, les nouvelles de la planète semblent passer au second plan. Pourtant, les phénomènes qui affectent la Terre continuent de marquer le présent. Une canicule sans précédent et des incendies au printemps ont ravagé l’Inde. Mauvais signe pour le reste du monde.

En ce mois d’avril le pays a vu la température dépasser la moyenne des mois d’avril entre 1981 et 2010 de 1,36°C.

L’Inde a souffert d’une importante vague de chaleur ces dernières semaines. Bien que la situation semble s’améliorer, selon l’Indian Weather Service (IMD), les conditions restent défavorables dans de nombreuses régions.

Les vagues de chaleur ont perdu l’étiquette de « sévères », mais elles continuent de se produire dans certaines parties du pays. L’Inde n’est pas étrangère aux vagues de chaleur, mais elles sont plus fréquentes entre mai et juin, ce qui signifie que cette dernière vague est arrivée plus tôt que prévu.

Qu’est-ce qui cause cette élévation de température ?

Pendant des années, il a été débattu et prédit une augmentation de la température moyenne mondiale en raison du changement climatique. Bien que nous parlions d’un degré d’augmentation et que le nombre nous semble peu, c’est l’un des principaux problèmes que cela provoque et qui augmentera la fréquence et la gravité des événements extrêmes : sécheresses, inondations, ouragans… et, bien sûr bien sûr, les vagues de chaleur.

Des vagues qui affecteront chaque pays différemment qu’auparavant, notamment en raison des différents niveaux d’humidité. Au Portugal, selon l’IPMA, « la période de janvier à juillet 2020 a été la plus chaude des 90 dernières années (depuis 1931) ».

Les températures excessives en Inde ont touché différentes régions, de l’est de l’Inde à certaines parties du Pakistan, en passant par la partie centrale du sous-continent et l’est de l’Inde. Beaucoup de ces régions ont établi des records de température.

Selon les informations, dans la région du nord-ouest, le maximum moyen était le plus élevé depuis 1901, la température moyenne n’ayant également été dépassée que par des records en 2010. Dans l’est et le nord-est, la moyenne était la plus élevée enregistrée depuis 1901.

Les bouffées de chaleur peuvent avoir des effets directs sur la santé et le bien-être, mais cela peut être moins problématique au Portugal. Nous savons que la combinaison de la chaleur et du manque d’humidité a un grand danger associé : les incendies. Et ils s’aggravent.

Le terrible souvenir de Pedrogão Grande en 2017 est encore frais.

le feu est en route

Le système mondial d’information sur les feux de forêt (GWIS) place l’Inde et le Pakistan comme une zone chaude, tant en termes de risque d’incendie que d’incendies actifs (atteignant 300 en avril). Les incendies de forêt dans la péninsule ibérique ont toujours fait partie de l’actualité estivale, et de plus en plus dans le contexte international.

Un autre cas récent est celui des incendies australiens qui ont commencé en 2020. Tout cela nous amène aux soi-disant super incendies.

Les super feux sont des feux de sixième génération. Ce sont des feux de forêt puissants dans lesquels l’interaction entre le feu et les conditions atmosphériques et météorologiques est particulièrement importante. L’incendie de la Sierra Bermeja, qui a dévasté la province de Malaga pendant un mois et demi en 2021 et coûté la vie à un pompier qui travaillait à combattre les flammes, restera dans la mémoire de beaucoup.

Cependant, on s’en souvient bien, ce n’était pas le premier incendie de ce type sur la presqu’île. En 2017, le terrible incendie de Pedrogão Grande a fait 66 morts et détruit plus de 24 000 hectares. Ces incendies pourraient devenir un problème qui touchera toute la péninsule.

En plus de la dévastation visible, ces incendies résultant de super vagues de chaleur génèrent des émissions de différentes natures, dont des gaz à effet de serre tels que le CO2 et le méthane. Les particules microscopiques affectent également la santé et représentent un danger pour beaucoup.