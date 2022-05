5 nouveaux jeux à installer sur votre smartphone [Android/iOS]

L’univers du jeu vidéo ne cesse de se développer et lorsqu’il s’agit de créations pour l’univers mobile, il y a des nouveautés constantes. Certaines des propositions de jeux méritent d’être soulignées et, par conséquent, nous laissons aujourd’hui des suggestions de jeux pour Android et iOS.

Connaître les suggestions.

Plague Inc : Créateur de scénario

A une époque où l’on parle tant d’armes biologiques, est-il possible, assis sur son canapé, de contaminer le monde ? Peste Inc. est un mélange unique de haute stratégie et de simulation terriblement réaliste.

Votre pathogène vient de contaminer ‘Patient Zéro’. Il ne reste plus qu’à mettre fin à l’histoire de l’humanité évoluant vers un fléau mondial mortel, tout en s’adaptant à tout ce que l’humanité peut faire pour se défendre.

Page d’accueil : Créations Ndemic

Prix ​​: 0,99 € [iOS]/ libre [Android]

Note : 4,7 [iOS]/ 4 [Android] étoiles

Abri antiatomique

Dans Fallout Shelter, qui est aussi un jeu de simulation, l’objectif est de créer un monde parfait, mais souterrain. Vous devrez tirer le meilleur parti des compétences de tous les joueurs pour prospérer dans ce jeu et protéger la vie de chacun qui pourrait être interrompue par les dangers d’une attaque post-nucléaire.

Une compagnie de héros

Company of Heroes est le jeu WWII acclamé par la critique et extrêmement populaire qui a redéfini la stratégie en temps réel avec une combinaison convaincante de campagnes rapides, d’environnements de combat dynamiques et de tactiques avancées basées sur les équipes.

Page d’accueil : Feral Interactive

Prix ​​: 13,99[iOS]/ 8,99 € [Android]

Note : 4,7 [iOS]/ 4.9 [Android] étoiles

DomiNations

Construisez votre empire et régnez sur des nations en les faisant passer de petits villages à de grandes métropoles dirigeantes. Alors partez en guerre comme l’une des plus grandes civilisations de l’histoire du monde. Construisez une nation en tant qu’explorateur et faites-la grandir à travers les âges, de l’aube de l’histoire à l’ère moderne.

Découvrez la stratégie et la technologie de guerre à l’université grâce à des personnalités telles que Léonard de Vinci et Catherine la Grande. Construisez des monuments et de la technologie avec des avancées historiques.

Command & Conquer : Rivaux JcJ

Command & Conquer: Rivals PvP est un jeu d’action avec des stratégies tactiques capables de changer le cours de n’importe quelle bataille. Le joueur devra prendre le contrôle d’une armée personnalisée et vaincre son adversaire dans la dispute pour Tiberium.

Page d’accueil : ARTS ELECTRONIQUES

Prix ​​: Gratuit

Note : 4,6 [iOS]/ 3.6 [Android] étoiles

Installez également :