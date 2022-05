Klipper : la tondeuse à barbe et cheveux que vous cherchiez

Xnuoyo USB Tondeuse à Cheveux Professionnelle Tondeuses Sans Fil Tondeuse à Cheveux Rasoir à Barbe Tondeuse Kit rechargeable sans fil avec 3 peignes de guidage Moteur pour homme et usage domestique

Forme classique accrocheuse: conception de tête de coupe suspendue, la poignée ronde est facile à tenir et à utiliser, conception de bouton à la queue de la tondeuse à cheveux. Et le lustre doré met en valeur votre goût et votre style Léger et portable: la lame en T en acier au carbone de coupe rapprochée pour la doublure, la conception et le rasage à sec - sans espace, adaptée aux voyages d'affaires fréquents ou à la maison, vous pouvez couper vos cheveux sans aller dans un salon de coiffure. Quatre types de peignes de limite alternatifs, 1 mm / 2 mm / 3 mm Coupe de cheveux multifonctionnelle: La tête de coupe est faite de céramique en acier au titane, d'une efficacité de coupe nette et élevée, de dents de scie nulles en forme de T, de quatre types de peignes de limite alternatifs, 1 mm / 2 mm / 3 mm, qui peuvent créer une variété de coiffures à la maison Réduction silencieuse du bruit: cette tondeuse offre une machine électrique à haute vitesse, une puissance élevée et un moteur à faible bruit, la conception compacte et légère permet à cette tondeuse familiale de se déplacer facilement en douceur sur la tête, résultant en une expérience de coupe de cheveux confortable Charge rapide: cette tondeuse à cheveux avec une batterie Li de grande capacité, en raison de la vitesse de charge rapide, elle peut être utilisée ensemble par toute la famille après une charge complète