Le groupe Hyundai parie sur des moteurs électriques EMR4 plus légers et plus efficaces

Actuellement, le groupe Hyundai propose l’une des meilleures offres de véhicules électriques. On a récemment vu le prix de la voiture mondiale de l’année décerné à la IONIQ 5, en plus d’autres mérites liés à la version 100 % électrique. L’avenir s’annonce encore plus prometteur, après que le groupe sud-coréen ait réalisé l’un des plus gros achats de moteurs électriques. Comme on le savait, à partir de 2024, le groupe Hyundai pariera sur une nouvelle technologie moteur.

Vitesco Technologies a remporté un contrat de 2 milliards d’euros pour fournir son entraînement d’essieu EMR4 (Electronics Motor Reducer) de nouvelle génération au groupe Hyundai Motor.

Hyundai : les nouveaux moteurs électriques seront plus efficaces

Le groupe Hyundai est devenu un acteur majeur de la mobilité électrique mondiale. Avec une gamme de véhicules électriques en constante expansion, les Sud-Coréens s’efforcent constamment d’améliorer des produits qui font déjà référence.

En vue des années à venir, le groupe Hyundai et Vitesco ont signé un accord en vertu duquel le constructeur automobile équipera les nouveaux moteurs électriques les plus avancés de l’entreprise allemande, les nouveaux moteurs EMR4.

Avec un contrat de 2 milliards d’euros, les premiers véhicules équipés des nouvelles motorisations seront vus dès 2024. Destinés aux segments mondiaux B et C, Hyundai et KIA travaillent déjà au développement de leurs nouveaux modèles.

Le groupe asiatique utilisera des moteurs 3 en 1 de 160 kW (218 ch) de puissance, dépassant ainsi les performances des unités actuelles qui ne dépassent pas 150 kW (204 ch). Les blocs EMR4 remplaceront EMR3, améliorant la portée et les performances.

Alors que la plate-forme E-GMP du groupe Hyundai fonctionne à 800 volts, les moteurs EMR4 ne fonctionnent qu’à 400 volts, Vitesco fournira donc les onduleurs fermés, bien que ceux-ci ne soient pas utilisés sur toute la gamme car Hyundai et KIA ont constamment répété qu’ils utiliseront Schémas 400 volts pour certains de leurs modèles, principalement dans les segments B et C, les premiers à utiliser les nouveaux groupes motopropulseurs à partir de 2024.

EMR4 est un moteur « 3 en 1 »

Bien que Hyundai et KIA ne proposent le bloc EMR4 que dans la plage de puissance moyenne, grâce à ses nouvelles spécifications, Vitesco pourra couvrir une plage de puissance comprise entre 80 et 230 kW avec son nouveau moteur, entre 109 et 313 ch. Il s’agit d’une gamme beaucoup plus large que celle proposée actuellement par les moteurs EMR3, qui vont de 120 à 150 kW.

Ce n’est pas le seul gain, car il y a aussi une réduction de la taille des blocs, ce qui facilite l’intégration, ainsi qu’une meilleure efficacité, qui devrait se traduire par une augmentation de la portée.

L’amélioration des performances et de l’efficacité est obtenue grâce à l’utilisation de semi-conducteurs en carbure de silicium (SiC). La taille plus petite se traduit également par un poids inférieur, jusqu’à 25% par rapport aux blocs EMR3.

Avec différentes configurations disponibles, qu’il s’agisse d’une puissance d’onduleur ou d’une puissance supérieure ou inférieure, tous les moteurs EMR4 seront fabriqués sur la même chaîne de montage, principalement à l’usine Vitesco Technologies de Tianjin en Chine, en plus d’autres sites.

Nous sommes fiers de contribuer à la plate-forme de véhicules électriques de Hyundai Motor Group avec cet essieu moteur attrayant. Cette commande confirme une nouvelle fois notre stratégie, avec un focus très précoce sur la mobilité électrique.

A déclaré Andreas Wolf, PDG de Vitesco, lors de la cérémonie de présentation et de signature.