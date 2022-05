Blizzard annonce Warcraft Arclight Rumble pour Android et iOS

En un mot : Blizzard, comme promis, a révélé des détails sur son prochain jeu mobile qui se déroule dans l’univers de Warcraft. Warcraft Arclight Rumble est un jeu de stratégie d’action qui charge les joueurs de collecter des Warcraft Minis dans cinq familles jouables : Alliance, Horde, Blackrock, Beast et Undead. Chaque Mini a des capacités uniques, et ce sera à vous de les mélanger et de les assortir pour construire votre armée pour la bataille.

En plus de la campagne solo massive comprenant plus de 70 missions, les joueurs peuvent participer à des matchs PvP ou coopératifs dans plusieurs modes de jeu, notamment la conquête, les donjons et les raids. Au fur et à mesure que vous montez de niveau, vous pourrez débloquer de nouvelles compétences et améliorer vos Minis. Les joueurs sont encouragés à rejouer des cartes avec de nouvelles combinaisons de Minis pour débloquer des récompenses supplémentaires.

« Warcraft Arclight Rumble offre le genre d’expérience que nous nous efforçons toujours de créer chez Blizzard », a déclaré Mike Ybarra, président de Blizzard Entertainment. « C’est instantanément amusant, mais profond et gratifiant sur le long terme, et nous sommes extrêmement fiers d’apporter une nouvelle et authentique représentation de Warcraft sur mobile. Nous avons hâte que les joueurs fassent l’expérience du joyeux chaos de ce jeu par eux-mêmes. «

Il y aura initialement plus de 65 Warcraft Minis à collectionner, bien qu’il soit plausible que Blizzard ajoute des personnages supplémentaires au fil du temps. Les joueurs peuvent recevoir de la monnaie du jeu à ajouter à leurs collections et à les mettre à niveau, soit en meulant, soit en faisant des achats dans la boutique du jeu. Les prix et l’inventaire de la boutique en jeu seront révélés à une date ultérieure, nous dit-on.

Les parties intéressées peuvent se préinscrire pour avoir l’opportunité d’être incluses dans les futurs tests bêta. Blizzard a déclaré que le jeu arrivera plus tard cette année sur Android et iOS dans certaines régions.