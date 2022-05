La NASA enverra des corps artificiels sur la Lune pour étudier les risques de rayonnement

Comme ils l’ont découvert au cours de leurs différentes missions, les voyages spatiaux n’ont pas d’impact positif sur la santé physique des astronautes. Pour cette raison, la NASA envoie des corps féminins artificiels sur la Lune.

Dans ce cas, l’objectif est d’étudier les risques des rayonnements.

Cinq décennies plus tard, le programme Artemis vise à ramener des humains sur la Lune, et cette fois, l’agence spatiale américaine a promis d’emmener une femme.

Apparemment, les femmes courent un plus grand risque de connaître les effets nocifs des rayonnements spatiaux, car elles ont un seuil de tolérance différent de celui des hommes. En plus des études qui concluent que les femmes sont plus susceptibles de développer un cancer, il y en a d’autres qui prétendent que le rayonnement spatial peut affecter la santé reproductive des femmes.

Pour cette raison, et dans le but d’atterrir la première femme sur la Lune, la NASA veut tester l’impact que les radiations peuvent avoir sur votre corps.

Ainsi, avant de commencer les missions habitées Artemis, la NASA enverra deux corps féminins artificiels sur la Lune. Les nommés Helga et Zohar se rendront sur la Lune dans le but de mesurer, pour la première fois, les risques que les rayonnements font courir aux astronautes. Ils seront rejoints par un autre mannequin dont le travail consistera à collecter des données sur les vitesses de vol et les vibrations.

Des corps envoyés par la NASA étudieront l’impact des radiations sur le corps féminin

Les deux corps sont le résultat de la modulation d’une femme adulte et font partie de l’expérience MARE, développée par le Centre aérospatial allemand. Artemis 1 ouvrira la voie à Artemis 2, dans lequel une capsule Orion transportera des humains sur la Lune. L’objectif est que cela se produise dès 2024.

Nous cherchons à savoir exactement comment les niveaux de rayonnement affectent les femmes astronautes tout au long d’un vol vers la Lune, et quelles mesures de protection peuvent aider à contrer cela.

A expliqué Thomas Berger, chef du groupe de biophysique du département de radiobiologie de l’Institut de médecine aérospatiale du DLR.

Helga et Zohar, qui sont déjà arrivés au Kennedy Space Center de la NASA en Floride, sont deux mannequins faits de matériaux qui imitent les os humains, les tissus mous et les organes d’une femme adulte. Selon le Centre aérospatial allemand, les deux seront surveillés par plus de 10 000 capteurs passifs et 34 détecteurs de rayonnement actifs.

Si, d’une part, Helga se rendra sur la Lune sans protection, Zohar portera un gilet anti-radiations appelé AstroRad – développé par l’américain Lockheed Martin et l’israélien StemRad.

L’objectif est que les deux corps soient exposés au rayonnement spatial, afin d’en percevoir l’impact, pendant environ quatre semaines.

