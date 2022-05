La feuille de route AMD Zen 4 confirme Phoenix et les puissants APU Dragon Range

Quelque chose à attendre: AMD a mis à jour sa feuille de route Zen 4 pour montrer ce qui remplacera sa série actuelle de puces mobiles Ryzen 6000 (Rembrandt). Les APU Dragon Range et Phoenix au son très D&D feront partie de la gamme Ryzen 7000 et, comme leurs frères et sœurs de bureau, seront livrés avec le support PCIe 5.0.

AMD, qui a enregistré cette semaine des revenus trimestriels records, pousse les références des ordinateurs portables de jeu de Dragon Range dans la diapositive. En plus de l’architecture Zen 4, il aura également le plus grand nombre de cœurs/threads et de cache pour un processeur de jeu mobile. Aucun détail sur le nombre exact de cœurs Zen 4 dont il disposera, mais il y a eu des rumeurs selon lesquelles il pourrait atteindre 16.

De plus, Dragon Range prendra en charge la mémoire DDR5 complète au lieu d’être limitée à LPDDR5, comme c’est le cas avec les APU Phoenix. Il a également un TDP de 55 W et plus, mais il n’y a aucune confirmation de ses spécifications graphiques ou du nœud de fabrication qu’il utilise.

Alors que la gamme Dragon est conçue pour les ordinateurs portables de jeu les plus puissants, les APU Phoenix sont conçus pour alimenter les modèles fins et légers, plus fins que 20 mm, selon AMD. Ces APU ont un TDP qui se situe dans la plage de 35 W à 45 W et ne prennent pas en charge la DDR5 complète.

La feuille de route d’AMD montre également que les puces de bureau Zen 4 Raphael Ryzen 7000 arriveront dans la seconde moitié de l’année avec le support PCIe 5.0 et un TDP de 65 W et plus. Ils prennent également en charge la DDR5, bien qu’un rapport récent suggère que les processeurs pourraient seul prennent en charge les derniers modules de mémoire et n’offrent pas la possibilité d’utiliser la DDR4, comme le fait Intel avec Alder Lake.