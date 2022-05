Dernière connexion WhatsApp : Désactiver la notification

Heureusement, le bien-être numérique est devenu un sujet que les fournisseurs de systèmes d’exploitation mobiles ont à l’ordre du jour. Les modes Screen Time, Focus ou Ne pas déranger sont des réponses intéressantes à cela. C’est pourquoi chaque notification superflue, actuellement sur le Samsung Galaxy S22 Ultra, m’agace, ce qui n’a pas besoin d’être là. Par exemple, des informations sur la dernière inscription WhatsApp.

Vous pouvez maintenant (Android 11 et supérieur) les désactiver assez facilement. Le chemin pour y arriver est un peu différent pour chaque smartphone Android, mais similaire à la façon dont nous le décrivons ici pour un Samsung Galaxy S22 Ultra avec Android :

Ouvrez les paramètres de votre smartphone Android

Allez dans « Applications »

Faites défiler jusqu’à « WhatsApp » et appuyez dessus.

Appuyez sur « Notifications » > « Catégories de notification »

Désactivez les autres notifications.

Ça devrait être ça alors. Sur d’autres smartphones Android, vous pouvez parfois trouver le paramètre sous : Paramètres > Notifications > WhatsApp.

La notification est pour votre sécurité

La notification vous informe sur quels appareils vous êtes toujours connecté avec votre compte WhatsApp ou quand vous l’avez fait pour la dernière fois. Par exemple, si vous avez utilisé WhatsApp Web ou WhatsApp Desktop sur votre PC Windows ou Mac. Parfois, vous recevrez également un message lorsque c’est le cas, quelque chose comme « WhatsApp Web est actuellement actif ».

C’est censé être pour la sécurité. Si quelqu’un a piraté votre compte ou que votre partenaire lit secrètement vos messages sur le PC partagé pendant votre absence, vous en serez informé de cette manière. Assez souvent, cependant, l’application est erronée ou vous utilisez votre PC tout seul et n’avez donc pas besoin de cette notification. C’est particulièrement gênant lorsque le message ne disparaît plus.

Il nous arrivait souvent que la notification ne revienne pas après un certain temps. Par exemple, lorsque nous mettons le smartphone en mode avion le soir et le remettons en ligne le matin. La notification a ensuite disparu comme par magie. Sinon, nous espérons que notre conseil pourra vous aider. Au fait, plus votre Android est moderne, mieux c’est. À partir d’Android 11, vous pouvez définir des notifications de manière beaucoup plus granulaire et ainsi désactiver les notifications individuelles pour WhatsApp, mais pas toutes les notifications.

