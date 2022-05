Volkswagen va intégrer des puces Qualcomm dans son logiciel de conduite autonome

Alors que les voitures deviennent de plus en plus technologiques et électrifiées, les marques automobiles ont désormais la nouvelle tâche de sonder et d’analyser le secteur de l’industrie des composants afin de déterminer quelles puces peuvent le mieux servir les conceptions conçues pour les voitures du futur.

A ce titre, Volkswagen annonce désormais qu’il intégrera les puces du nord-américain Qualcomm dans ses projets logiciels de conduite autonome.

Puces Qualcomm pour la conduite autonome de Volkswagen

Cariad de Volkswagen a annoncé mardi (3) qu’elle allait acquérir des puces de Qualcomm pour développer un logiciel de conduite autonome, qui est l’objectif de la marque allemande pour l’avenir.

Selon Reuters, le fabricant de puces américain fournira ensuite des SoC pour la plate-forme Cariad afin de permettre la conduite autonome jusqu’aux normes de niveau 4. À ce niveau, la voiture peut gérer et gérer tous les aspects de la conduite dans la plupart des circonstances, sans en avoir besoin. pour l’intervention humaine.

Le PDG de Volkswagen, Herbert Diess, a déclaré sur son compte de réseau social LinkedIn que :

Nous disposerons de systèmes sur puces (SoC) conçus pour permettre des fonctions de conduite assistée et automatisée jusqu’au niveau 4 de Qualcomm, un spécialiste de la conception de puces avec plus de 140 000 brevets. Les puces du portefeuille Snapdragon Ride de Qualcomm seront utilisées dans tous les véhicules du Groupe avec la génération unifiée de Cariad Software à partir du milieu de cette décennie.

L’exécutif a également mentionné que Volkswagen, qui est le plus grand constructeur automobile d’Europe, étendra également son partenariat avec MobileEye d’Intel, et est déjà en négociation à cet effet.

Dans sa publication, Diess a également laissé une note concernant les rapports indiquant des retards dans Cariad. Selon le PDG de l’entreprise, il faudra deux cycles de vie pour mener à bien le projet et souligne que «Je voudrais dire aux détracteurs au sein du groupe qu’il vaut mieux travailler ensemble à la croissance que se plaindre« .