Le PDG de Volvo met en garde contre de graves pénuries de batteries pour les voitures électriques

La demande croissante de voitures électriques a conduit de nombreux constructeurs à annoncer d’ores et déjà l’arrêt de la production de voitures fonctionnant aux énergies fossiles dans les 10 ou 15 prochaines années. De plus, presque toutes les marques les plus populaires ont déjà leur version 100% électrique.

Mais ce changement pourrait s’accompagner d’un problème connexe qui semble facile à anticiper et pour lequel le nouveau PDG de Volvo a déjà mis en garde : il pourrait y avoir une pénurie dans l’approvisionnement en batteries.

Le problème des pénuries de batteries pour les voitures électriques

Le nouveau PDG et président de Volvo Cars, Jim Rowan, a récemment mis en garde dans une interview avec CNBC contre le problème imminent des pénuries d’approvisionnement en batteries dans le secteur des véhicules électriques.

Pour anticiper la réponse à ce problème, l’entreprise investit déjà dans une unité de production de ses propres batteries avec Northvolt.

Volvo était l’un des constructeurs qui a déjà présenté son plan de production de voitures exclusivement électriques jusqu’en 2030, une décision qui nécessitera un approvisionnement constant et sûr en batteries pour ses voitures.

Je pense que l’approvisionnement en piles sera l’une des choses qui seront rares dans les prochaines années. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons fait cet investissement substantiel avec Northvolt : afin que nous puissions non seulement contrôler l’approvisionnement, mais aussi commencer à développer nos propres installations de chimie et de production de batteries.

| Dit Jim Rowan.

Avec cet investissement, l’entreprise s’attend à avoir le contrôle total de ce composant essentiel.

Selon Volvo et Northvolt, en 2023, la construction d’une Gigafactory à Göteborg, en Suède, commencera, qui « devrait avoir une capacité de production annuelle potentielle de cellules allant jusqu’à 50 gigawattheures ». Cela équivaudrait à fournir suffisamment de batteries pour environ 500 000 voitures chaque année.

Avec l’augmentation du nombre de véhicules électriques sur les routes, l’approvisionnement en batteries deviendra un rouage de plus en plus important et compétitif dans le secteur automobile.

L’opinion de Volvo rejoint celle de Volkswagen et de Tesla elle-même

Déjà Herbert Diess, PDG de Volkswagen, avait mis en garde l’an dernier sur le défi de produire des voitures électriques à cause des batteries. À l’époque, a-t-il déclaré, « les batteries pourraient être, disons, une contrainte permanente à la croissance des véhicules électriques au cours des 5 à 10 prochaines années ».

Actuellement, les délais de livraison des batteries pour voitures électriques sont énormes et la création d’une énorme chaîne d’approvisionnement dans les années à venir est essentielle pour répondre à la croissance, aux objectifs des constructeurs et aux propres objectifs des gouvernements, afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles.

Se pose également le problème du lithium, matière première essentielle à la fabrication des batteries utilisées dans les voitures électriques. Elon Musk a récemment averti que le prix du lithium avait atteint des niveaux insensés. Aller de l’avant avec l’idée que Tesla pourrait devoir se lancer dans l’extraction et le raffinage de ce minerai pour minimiser les coûts.

Selon les informations partagées, Elon Musk mentionne également qu’il n’y a pas de pénurie de lithium en tant que minerai, cependant, son extraction et son raffinement sont un processus lent.