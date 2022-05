Order of Engineers : nous savons déjà ce qui s’est passé lors de la cyberattaque

L’Ordre des ingénieurs (OE) a signalé sur son site internet avoir été victime d’une cyberattaque, d’origine indéterminée, sur l’une des plateformes qui gère la communication électronique avec ses membres.

Maintenant, après environ 10 jours, l’OE a signalé qu’il avait conclu l’enquête et savait déjà ce qui s’était passé lors de la cyberattaque qui a eu lieu le 22 avril.

La cyberattaque a été considérée comme un risque moyen/faible

L’Ordre des ingénieurs a conclu ce lundi 2 mai son enquête sur l’attaque informatique survenue le 22 avril.

Les services informatiques de l’Ordre ont déterminé que « l’attaque qui visait l’un des comptes du service d’email marketing utilisé par l’Ordre des Ingénieurs présentait un risque moyen/faible », ayant toutefois mis en place un ensemble de mesures afin de stopper l’intrusion et rendre le système plus sécurisé. « Tous les mots de passe des comptes d’accès ont été modifiés et une double validation de l’accès au service a également été mise en place. »

L’enquête a révélé que l’accès à la plateforme provenait d’une adresse IP en Turquie et qu' »aucun système interne de l’Ordre n’a été affecté ou soumis à une intrusion extérieure, ni aucun autre service extérieur », en plus de l’un des 5 comptes de messagerie externe. service de commercialisation. . L’Ordre des Ingénieurs utilise le service d’une société extérieure pour envoyer ses communications, ses newsletters et plus généralement pour faire connaître des événements à ses membres.

Le 22 avril, une utilisation abusive du service identifié a été détectée – le compte de la région Sud – et, ce même jour, les actions nécessaires ont été menées pour arrêter l’intrusion et alerter tous les membres de l’Ordre de l’événement.

Sur la plate-forme piratée, « il n’y a que des données de base pour l’envoi d’e-mails et de SMS », la cyberattaque a donc été considérée comme un risque moyen/faible.

L’OE est l’association publique représentant les diplômés des cours d’ingénierie, les diplômes universitaires de licence, de licence, de maîtrise ou de doctorat en ingénierie dans le cadre du décret-loi n° 2008 du 25 juin qui exercent la profession d’ingénieur et la réglementation professionnelle des ingénieurs portugais. .

