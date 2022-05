Outlook inclura une section pour afficher les mentions

Comme avec Teams, il est difficile de savoir tout ce qui se passe autour d’Outlook. Le géant de Redmond a rendu cette application indispensable au travail et les alternatives ne sont généralement pas à la hauteur. Microsoft est conscient des difficultés auxquelles de nombreux utilisateurs sont confrontés et travaille sur une nouvelle fonctionnalité pour permettre aux utilisateurs d’Outlook de suivre plus facilement toutes les mises à jour qui les concernent.

Les mentions d’Outlook apparaîtront dans un panneau de notification

Selon la page de la feuille de route Microsoft 365, Microsoft travaille activement sur un nouveau panneau de notification pour les utilisateurs d’Outlook sous Windows. Le nouveau panneau de notification est en cours de développement dans le but d’aider les utilisateurs à rester connectés avec les mises à jour qui les concernent. Autrement dit, le panneau de notification hébergera toutes les mises à jour importantes, y compris les @mentions.

Bien que nous ne connaissions pas l’interface utilisateur, le nouvel endroit où nous trouverons toutes nos @mentions pourrait être ouvert de n’importe quel côté de l’écran. Cela pourrait être très similaire au panneau « Mon jour » Perspectives. Nous saurons tout cela bientôt lorsque Microsoft publiera la fonctionnalité.

Quant à la date de disponibilité, Microsoft indique que le panneau de notification sera disponible pour les Office Insiders dans le canal actuel sur le bureau Windows, avec une disponibilité générale en juin. Cependant, il convient de noter que Microsoft pourrait modifier ses plans et reporter le lancement à une date ultérieure. L’entreprise l’a déjà fait, nous ne pouvons donc pas exclure cette possibilité.

Considérez-vous l’arrivée d’un panneau de notification pour les mentions Outlook intéressante ou devrait-il mieux s’intégrer à Windows 10 et Windows 11. Au final, nous avons de nombreuses zones de notification au lieu d’un seul espace comme il se doit.