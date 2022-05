Ouverture du premier aéroport pour voitures volantes au Royaume-Uni

Oui, vous avez bien lu le titre et il n’y a pas d’erreur. Le premier aéroport pour voitures volantes a été ouvert au Royaume-Uni.

Cependant, et peut-être cela se comprendra-t-il, les nouvelles installations ne sont pas encore ouvertes au public et aucune voiture volante ne pourra, pour l’instant, décoller dans l’espace désigné Air-One.

Air-One : le premier aéroport pour voitures volantes

La semaine dernière, le premier aéroport pour voitures volantes au Royaume-Uni a ouvert ses portes. Le responsable du projet est Urban-Air Port, basé dans le pays et créateur d’infrastructures terrestres pour les taxis et les drones de livraison autonomes.

Et aux mains de cette société, l’aéroport désigné Air-One a été inauguré le 25 avril, qui sera alors un « vertiport » qui servira de hub pour les véhicules électriques à décollage vertical (eVTOL).

Le projet a été soutenu par le gouvernement britannique et Urban-Air Port exploitera ensuite l’Air-One pendant au moins un mois dans la ville de Coventry. L’objectif est de définir un plan pour les plus de 200 « vertiports » qui devraient s’ouvrir dans le monde au cours des cinq prochaines années.

Selon Ricky Sandhu, fondateur et PDG d’Urban-Air Port, dans une déclaration à Aviation24.be :

L’ouverture d’Air-One est un moment important – le point de départ d’une nouvelle ère de transport, une ère de zéro émission et de déplacements sans embouteillage entre et dans les villes qui rendront les gens en meilleure santé, plus heureux et plus connectés que jamais .que jamais. Les voitures ont des routes. Les trains ont des lignes. Les avions ont des aéroports. Les eVTOL disposent désormais d’un port urbain-aérien.

Cependant, pour l’instant, Air-One ne permet pas encore les décollages, mais plusieurs structures aéroportuaires pourraient être opérationnelles prochainement.

L’aéroport disposera de plusieurs services, depuis le commandement et le contrôle des véhicules volants, le chargement d’eVTOL, le chargement de fret pour les drones sans pilote et même les vols de démonstration. Et une fois les objectifs atteints à Coventry, l’Air-One s’implantera ailleurs au Royaume-Uni et dans d’autres régions du monde, afin que les démonstrations puissent être testées dans différents environnements et contextes.

Les endroits où à l’avenir ces « vertiports » pourront être installés sont Los Angeles, l’Australie, la Corée du Sud, la France et l’Allemagne.

On estime qu’au cours des 20 prochaines années, le marché de la mobilité aérienne avancée pourrait atteindre 1 milliard de dollars américains, avec une croissance annuelle d’environ 9 %. Cependant, la NASA indique que la plus grande limitation est le manque d’infrastructures. Et c’est le problème qu’Urban-Air Port entend résoudre.