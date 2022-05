Astuce : L’antivirus vous protège-t-il ? Et le pare-feu ? Apprenez à vérifier ces éléments

De nos jours, la sécurité des utilisateurs dépend beaucoup de ce que les systèmes d’exploitation peuvent offrir en termes d’antivirus et de pare-feu. Ce sont les principaux éléments qui protègent les données et informations présentes.

Avec cette responsabilité, il est important de s’assurer que ces éléments fonctionnent parfaitement. Pour cela, il existe des tests minimaux qui peuvent être effectués, périodiquement et pour garantir toute la protection nécessaire.

Bien que beaucoup l’ignorent, la présence d’un bon antivirus et d’un bon pare-feu dans un système d’exploitation est essentielle. Ce sont ces éléments qui peuvent bloquer presque automatiquement les attaques et les tentatives d’intrusion. Ainsi, tester ces éléments est essentiel, comme nous allons le montrer.

Protégé avec un simple test antivirus

Fonctionnant de manière presque invisible, l’antivirus garantit à l’utilisateur que tout fichier ou site Web qu’il visite ne cause aucun problème. Pour tester cet élément, il existe un test de base appelé EICAR. Il a été développé par les plus grands fabricants et est accessible à tous.

Pour utiliser le test EICAR, il suffit d’accéder au site web créé et de télécharger les différents formats existants. L’antivirus doit détecter ces fichiers comme malveillants et proposer à l’utilisateur leur élimination immédiate. Naturellement, le danger ici est nul.

Le pare-feu assure-t-il votre sécurité ?

Une autre protection qu’ils doivent valider et confirmer est celle offerte par le pare-feu du système. Cela empêchera tout attaquant malveillant d’exploiter des ports ouverts sur le système et de pouvoir ainsi compromettre les machines de l’utilisateur.

Pour évaluer le pare-feu du système d’exploitation, vous pouvez utiliser le site Web ShieldsUP!, qui évaluera les ports ouverts. Accédez au site et choisissez le test, des ports standards aux ports spécifiques, en passant par tous. A la fin du test, un résultat détaillé sera affiché.

Après avoir évalué ces éléments, l’utilisateur sera certainement plus protégé, de manière basique. Vous devrez toujours faire votre part et éviter les problèmes évidents, mais au moins vous savez que votre antivirus et votre pare-feu fonctionneront correctement.