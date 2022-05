Google Maps apporte plus de changements, maintenant aux paramètres de voyage et de navigation

Google Maps est constamment amélioré pour devenir encore meilleur. Il veut donner aux utilisateurs les meilleures fonctionnalités et la meilleure interface, sans rendre difficile l’utilisation de cet excellent service.

La dernière amélioration est maintenant apparue discrètement et toujours en test bêta dans Google Maps. Elle souhaite simplifier les réglages, notamment en matière de planification de voyage, et ainsi faciliter l’utilisation de cette appli.

Les derniers mois ont été à la recherche d’une amélioration substantielle de Google Maps. Le géant de la recherche souhaite encore simplifier son interface, rendant ce service encore plus simple à utiliser sur les appareils mobiles. Cela a été vu sur Android et sera bientôt étendu à iOS.

La dernière nouveauté a déjà été vue par certains utilisateurs dans la version bêta 11.28 de l’application dédiée à Android. Il a des améliorations et de grands changements dans les paramètres, en particulier en ce qui concerne les paramètres que l’utilisateur a enregistrés.

En particulier, ces changements concernent la manière dont l’utilisateur définit ses modes de déplacement préférés. Ils pourront désormais choisir ceux qui seront leurs favoris et ceux qui seront utilisés en premier dans la présentation des trajets et itinéraires.

En plus de ce changement, Google Maps est apparemment en train de remodeler certaines de ses options, toujours dans le domaine dédié aux voyages. Ceux-ci sont positionnés dans des zones qui deviendront plus utiles à utiliser et seront donc plus importantes pour les utilisateurs.

Étant toujours limité à un groupe restreint d’utilisateurs et dans une version bêta, on ne sait pas quand Google rendra cette nouveauté accessible aux utilisateurs. On espère qu’il sera bientôt disponible, afin qu’il puisse être testé plus largement.

Ces changements apportés par Google promettent de rendre ce service de carte encore plus intéressant. Les cartes continuent d’être la norme pour de nombreux utilisateurs, qui l’utilisent non seulement pour naviguer, mais aussi pour obtenir des informations sur les nombreux lieux qui s’y trouvent.