Mozilla a atteint un autre objectif ! Firefox a atteint la version 100 avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités

Au cours des dernières années, Mozilla a beaucoup changé dans Firefox. Il s’agit toujours essentiellement du même navigateur, mais il a maintenant de nouvelles fonctionnalités et se présente comme l’une des rares alternatives qui ne dépend pas de Google et de Chromium.

Avec ce rôle important en main, Mozilla a maintenant franchi une étape historique. Firefox a atteint la version 100 et apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités, que les utilisateurs peuvent explorer immédiatement et qui élèveront encore plus ce navigateur.

Internet a regardé Firefox sans intérêt. Les options sont tombées sur d’autres propositions, qui gagnent de la place sur le marché des navigateurs. Mozilla veut contrer ce scénario et cela est visible maintenant dans la version 100 de ce navigateur.

Pour célébrer le changement, Mozilla propose désormais des sous-titres en mode Picture-in-Picture sur YouTube, Prime Video et Netflix. Activez simplement les sous-titres sur ces services et ils apparaîtront naturellement en mode PiP. Ce mode prend désormais également en charge les sous-titres vidéo au format WebVTT (Web Video Text Track).

En plus de cela, et toujours dans le domaine de la vidéo, Firefox 100 prend en charge la vidéo HDR sur macOS et la vidéo AV1 à accélération matérielle sur Windows. De plus, les utilisateurs des versions Linux et Windows disposent désormais de barres de défilement plus fines qui ne prennent pas de place par défaut.

Pour aider les utilisateurs, et lors de la première exécution de Firefox 100, le navigateur vérifiera que la langue correspond à la langue du système d’exploitation. Ai offrira la possibilité de passer à celui prévu. Cela rend ce changement plus simple.

Le correcteur orthographique de Firefox vérifie désormais l’orthographe dans plusieurs langues. Ceux-ci doivent être activés dans le menu contextuel des champs de texte. Bien sûr, Mozilla s’est également concentré sur la résolution de plusieurs problèmes rencontrés par les versions précédentes de ce navigateur.

Environ 1 mois après que Google et Chrome aient atteint cette même version, c’est maintenant au tour de cette icône internet de franchir ce cap important. Les développements continueront et bien d’autres seront certainement présentés par Mozilla, pour rendre Firefox encore plus intéressant.