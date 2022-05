Le GPU professionnel Nvidia H100 avec 80 Go apparaît au Japon pour 30 mille dollars

Nvidia est sans aucun doute la marque la plus puissante en termes de cartes graphiques, que ce soit celles destinées au marché domestique ou celles conçues pour le secteur des datacenters.

Récemment, la carte graphique professionnelle Nvidia H100 80 Go PCIe, basée sur la nouvelle architecture Hopper, a été trouvée en vente au Japon pour une valeur de 30 mille dollars. Cependant, l’équipement n’a même pas été officiellement lancé par la marque.

Le GPU Nvidia H100 en vente au Japon pour 30 000 $

C’est lors de l’événement GPU Technology Conference (GTC), qui s’est déroulé au mois de mars dernier, que Nvidia a annoncé sa nouvelle architecture Hopper destinée au monde des centres de données. Cependant, les modèles de cartes graphiques construites sur cette même architecture n’ont pas encore été commercialisés par la marque, mais il semblerait que certaines soient déjà commercialisées.

Selon les dernières informations révélées, le GPU Nvidia H100 de 80 Go peut désormais être acheté au Japon pour une valeur de 4 313 000 yens, ce qui correspond à environ 33 000 dollars, en conversion directe au taux actuel.

Le site Hermitage Akihabara précise que le magasin japonais GDEP Advance est spécialisé dans les composants pour le HPC (High Performance Computing). Et, comme nous pouvons le voir sur l’image suivante, sur votre page, nous pouvons trouver la carte graphique professionnelle d’une valeur finale de 4 745 950 yens, soit environ 36 000 dollars, déjà avec les frais dus.

À leur tour, les graphiques basés sur l’architecture Hopper ne sont attendus qu’après le premier semestre de cette année, et Nvidia n’a pas encore révélé quel sera le prix recommandé qu’il appliquera à ces appareils.

Le Nvidia H100 sera le premier de la marque à utiliser le processus de fabrication 4 nm de TSMC et comportera environ 14592 cœurs CUDA. Il apporte avec lui une capacité de mémoire HBM2e de 80 Go, avec une vitesse de 2 Gbps et une interface de 5120 bits, atteignant une bande passante de 2 To/s. En ce qui concerne la consommation d’énergie, ce sera 350W.