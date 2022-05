Les utilisateurs de Windows 11 peuvent désormais ajuster le HDR automatique par jeu

En bref : l’une des fonctionnalités les plus attrayantes de Windows 11 est la possibilité d’ajouter le HDR à plus de 1 000 jeux DirectX 11 et DX12 qui ne le prennent pas officiellement en charge. Désormais, Microsoft donne aux utilisateurs plus de contrôle sur Auto HDR et facilite son accès.

Microsoft a récemment annoncé une mise à jour de la barre de jeu Windows 11, qui ajoute un curseur Auto HDR Intensity. La fonctionnalité se souviendra du réglage pour chaque jeu. La mise à jour rend également la bascule marche / arrêt plus facile à atteindre. Le curseur est fourni avec la version 5.721 et supérieure de Game Bar. Les utilisateurs peuvent le mettre à jour via l’application Windows Store.

Les jeux avec leur propre implémentation HDR sont généralement livrés avec des paramètres de réglage. Malheureusement, l’utilisation d’Auto HDR sur d’autres jeux sous Windows 11 n’impliquait jusqu’à présent qu’un interrupteur marche/arrêt. Cette solution unique n’est pas aussi efficace dans les plus de 1000 jeux pris en charge par Auto HDR.

Accéder au curseur est une affaire triviale – appuyez d’abord sur Win + G pour afficher la superposition de la barre de jeu. Une fois là-bas, le curseur se trouve sous Paramètres> Fonctionnalités de jeu> Ajuster l’intensité HDR. Cliquer sur le bouton de réglage fait apparaître le curseur dans une fenêtre séparée, que les utilisateurs peuvent épingler à la barre de jeu. La bascule marche/arrêt du HDR automatique se trouve juste au-dessus du bouton de réglage.

Microsoft a également donné à Windows Insiders la possibilité de désactiver les notifications HDR automatiques, reconnaissant que certains utilisateurs les trouvaient excessives. Le Switch se trouve sous Paramètres> Système> Notifications. Les utilisateurs peuvent également dire à Auto HDR d’envoyer des notifications sans jouer de sons ni afficher de bannières.