Un hélicoptère a attrapé une fusée spatiale à 2 000 mètres au-dessus de la mer (vidéo)

La conquête spatiale modifie les technologies et les procédures qui ont permis à l’homme d’aller sur la lune il y a plus de 50 ans. Actuellement, les entreprises qui ont les yeux rivés sur le tourisme spatial et la possibilité d’atteindre d’autres mondes testent et innovent en termes de fusées qui emmèneront les humains et les biens au-delà des limites de la Terre.

Ce qui a été réalisé aujourd’hui est une étape importante dans l’histoire de l’espace. Un hélicoptère a récupéré une fusée à environ 2 000 mètres au-dessus de la mer.

Fusée à électrons chassée par hélicoptère

Rocket Lab, une société américaine du secteur aérospatial qui conçoit et fabrique des fusées, a mis aujourd’hui 34 satellites en orbite, ok, ce n’est rien de spécial. En effet, 146 satellites ont déjà été lancés et c’est le 26ème lancement qu’il réalise avec sa fusée Electron.

Donc, si c’était l’objet de l’actualité, ce n’était rien qui ne soit déjà habituel. Cependant, bien sûr, il y a plus. C’est parce que le vrai défi pour Rocket Lab était d’attraper sa propre fusée en vol avec un hélicoptère… et ils l’ont fait !

Les « 3R » de l’exploration spatiale

En langage spatial, il y a les 3R. Il s’agit de « réutilisation », « réutilisation » et « réutilisation ». S’il est vrai que nous avons prêté une attention particulière aux incroyables systèmes de SpaceX, la nécessité de réutiliser les fusées est maintenant devenue une obsession de toute la nouvelle industrie aérospatiale.

En fait, Rocket Lab a déjà récupéré avec succès ses fusées sur les missions 16, 20 et 22. La raison de cette obsession est simple : augmenter la fréquence de lancement et réduire les coûts de mise en orbite de petits satellites.

La différence entre cette mission et les précédentes est que dans les précédentes les fusées atterrissent dans l’eau. Cependant, lors de cette mission, les fusées ont été récupérées par un hélicoptère à une altitude de près de 2 000 mètres.

Comme on peut le voir dans cette vidéo mise à disposition par la société, après son lancement dans l’espace, Electron est revenu sur Terre en parachute à 1 980 mètres où l’hélicoptère Sikorsky S-92 de Rocket Lab l’a rencontré et l’a capturé avec un grappin.

Les images donnent une idée que le processus est « facile ». Cependant, cet événement a forcé une série d’implémentations qui sont des premières dans l’industrie.

Faire venir une fusée de l’espace et l’attraper avec un hélicoptère est une sorte de ballet supersonique. De nombreux facteurs doivent être alignés et de nombreux systèmes doivent fonctionner ensemble sans heurts.

A expliqué le fondateur et PDG de Rocket Lab, Peter Beck.

Une percée dans la nouvelle course à l’espace

L’entreprise évoque cet exploit comme une nouvelle étape qui pourrait commencer. C’est parce que la mission était expérimentale. C’est dire qu’en plus de son caractère spectaculaire, Rocket Lab devra désormais analyser les détails et voir s’il s’agit vraiment d’une stratégie de reprise intéressante et surtout rentable.

Le facteur intéressant se présente comme un autre saut en termes de spécialisation. On ne peut pas dissocier qu’il y a quelques jours nous évoquions comment l’industrie spatiale occidentale avait réussi à devenir « indépendante » de la technologie russe. En ce sens, il est très important de développer un écosystème spatial diversifié afin d’être effectivement indépendant de la Russie.

Outre Rocket Lab, SpaceX, Blue Origin et Virgin Galactic ont également investi dans cet écosystème. En fait, l’entreprise d’Elon Musk a été une révolution, allant de l’envoi d’astronautes dans l’espace au placement de satellites et au retour des fusées sur terre en un seul morceau, tout cela a impliqué des millions de dollars investis et de nombreuses années de recherche.

La diversification permettra à cette conquête de l’espace non seulement d’être entre les mains d’une demi-douzaine d’entreprises, ce qui conduira à plus de concurrence et avec cela le consommateur en bénéficiera, c’est-à-dire l’humanité.