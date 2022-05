OnePlus 10 Ultra arrivera pour remédier à certaines faiblesses de la version 10 Pro

Le smartphone OnePlus 10 Pro a été présenté au début de l’année et, depuis lors, il y a eu des rumeurs selon lesquelles l’entreprise pourrait préparer quelques modèles supplémentaires pour intégrer cette série. Il y a maintenant une nouvelle indication qu’il pourrait s’agir d’un OnePlus 10 Ultra.

Cette version peut venir combler certains des aspects les moins positifs de la version 10 Pro.

Des rumeurs ont commencé à faire surface sur le lancement d’un prétendu OnePlus 10 Ultra depuis un certain temps, une tendance que de plus en plus de fabricants adoptent. Maintenant, il y a des développements et plus d’informations qui semblent façonner ce nouveau modèle.

OnePlus 10 Ultra : le successeur est en cours de création

Yogesh Brar, l’un des fuyards populaires sur Twitter, a déclaré que le smartphone entrerait dans la phase de test du processus de développement. De plus, il est mentionné qu’au lieu du SoC Snapdragon 8 Gen 1, cette version Ultra devrait arriver avec le Snapdragon 8 Gen 1 Plus encore non annoncé.

Selon les rumeurs, le SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus serait fabriqué par TSMC et devrait offrir une augmentation notable de la vitesse et de l’efficacité par rapport au Snapdragon 8 Gen 1 standard. Par conséquent, le modèle Ultra devrait atteindre des performances améliorées par rapport au OnePlus 10 Pro, s’il est réellement construit avec ce SoC.

En ce qui concerne les caméras, il peut également y avoir une amélioration intéressante par rapport au modèle 10 Pro, car le leaker dit que ce nouveau modèle Ultra « se concentrera sur les caméras ». Il convient de noter que, malgré le modèle 10 Pro ayant déjà une grande évolution en termes de caméras, il est encore loin de ce que la principale concurrence de haut niveau peut offrir, il est donc prévu que cette version apporte des améliorations à cet aspect.

Le lancement du nouveau smartphone, selon Yogesh Brar, devrait avoir lieu à la fin de l’été, entre août et septembre.

Autre remarque intéressante à retenir de cette publication, la référence à un SoC Snapdragon 7 Gen 1 associé à un autre lancement possible de smartphone, qui, logiquement, devrait être une option plus abordable.