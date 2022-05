Quels sont les principaux avantages de l’hébergement Web NVMe ?

Les disques NVMe – Non Volatile Memory Express – apparaissent sur le marché comme une évolution des disques SSD classiques. Alors que les disques SSD utilisent l’interface SATA/AHCI, les disques NVMe utilisent le PCI Express, présentant des latences beaucoup plus faibles, ce qui contribue à de meilleures performances.

Quels sont les avantages de l’hébergement Web NVMe ?

Il existe différents types de disques durs, à savoir HDD, SATA SSD ou NVMe, et ils diffèrent en termes de caractéristiques, de prix, ainsi que de leurs propres avantages et inconvénients dans leur utilisation. Nous tenterons tout au long de cet article d’expliquer quelques concepts associés à cet univers, ainsi que de vous présenter les avantages et les inconvénients afin que vous puissiez prendre une décision éclairée.

Qu’est-ce que NVMe ?

Avant de procéder à la définition de NVMe, il convient de préciser que les protocoles SATA et NVMe sont considérés comme des options pour les SSD dont la fonction est d’établir une communication entre le composant et le processeur. NVMe est considéré comme une évolution de SATA.

NVMe est un protocole logiciel qui connecte des périphériques de stockage de masse non volatiles via des interfaces matérielles PCI Express. L’abréviation NVMe, comme nous l’avons mentionné, signifie « mémoire non volatile express ». D’autre part, une mémoire non volatile correspond à une forme de stockage dont le contenu n’est pas perdu lors de la mise hors tension.

Comment fonctionne NVMe ?

NVMe a été le premier protocole spécifiquement développé pour les disques SSD. C’est le successeur des interfaces logicielles SATA et AHCI, qui sont sur le marché depuis de nombreuses années, et ayant été spécifiquement optimisé pour le SSD, nous allons maintenant pouvoir exploiter tout son potentiel avec NVMe.

NVMe se présente comme un pendant logique optimisé pour les disques SSD non volatiles, permettant à un seul contrôleur, côté système d’exploitation, de suffire à gérer tous les SSD compatibles NVMe de différents fabricants.

Un NVMe fonctionne sur le bus PCIe et peut atteindre un maximum théorique de 32 Gbps ou 64 Gps, selon qu’il s’agisse de PCIe 3.0 ou 4.0. En comparant un disque SATA III à 6Gbps avec un NVMe avec PCIe 4.0, on voit qu’il peut atteindre une vitesse de pointe en SATA de 550 Mo/s et en NVMe de 6,4 Go/s.

Quels sont les avantages de NVMe ?

Avec une capacité d’écriture/résistance plus élevée que les disques HDD ou SDD, les disques NVMe réduisent drastiquement les temps d’accès à vos données, contribuant à une excellente performance de votre/vos site(s) web.

NVMe est une nouvelle technologie qui présente actuellement les meilleures performances du marché et présente les principaux avantages suivants : faibles latences, vitesses de lecture et d’écriture plus élevées et meilleures performances des sites/applications.

Modèle SATA, SSD, NVMe ou Hybride ?

Il n’y a pas de réponse correcte ou exacte, le choix entre HDD, SSD SATA ou NVMe, voire un modèle hybride, dépendra du type d’utilisation et des performances recherchées. Mais gardez à l’esprit que si les performances en NVMe sont supérieures, la valeur suit également, cependant, elle est certainement justifiée si vous voulez d’excellentes performances.

Par exemple, si vous avez besoin d’un serveur qui n’a pas de besoins élevés en lecture et écriture, une configuration avec des disques SATA en RAID 10 et Cache/BBU suffira. En revanche, si vous avez besoin de vitesses de lecture et d’écriture exigeantes, la solution sera SSD ou NVMe pour que le site ou l’application soit performant.

Vous pouvez également opter pour une solution hybride – SATA et SSD, SATA et NVMe ou NVMe et SSD – répartissant les informations plus ou moins consultées entre des disques plus ou moins rapides. Par exemple, les données les plus consultées doivent être insérées dans des disques NVMe pour un accès plus rapide.

Domains.pt Hébergement Web NVMe

L’hébergement Web NVMe de Dominios.pt est puissant, sécurisé et ultra rapide. Facile à gérer et en ligne en quelques minutes, le succès est garanti.

Dans l’hébergement Web NVMe, les serveurs sont optimisés pour des performances et des performances maximales et nous soulignons également le fait que le serveur de base de données MySQL est indépendant.

La technologie NVMe est idéale pour tout type de site Web, qu’il s’agisse de boutiques en ligne dynamiques ou de blogs. Il est de plus en plus important d’avoir un site Web rapide et NVMe est la solution parfaite pour avoir un site Web ultra rapide. Un site Web lent entraîne une augmentation du taux de rebond et une réduction du nombre de visites, ce qui nuit au référencement.

Nous soulignons également, dans l’hébergement Web NVMe de Dominios.pt :

Disques entièrement NVMe

Serveur de base de données MySQL autonome

Sécurité avancée avec Imunify 360

Sauvegarde avec 15 points de restauration

cPanel Control Panel, le panel de référence du marché

Trafic mensuel illimité

Offre de domaine pour 1 an (.online, .site, .space, .website ou .fun)

Certificat SSL Let’s Encrypt gratuit

entre autres fonctionnalités

Netcost-security.fr remercie Dominios.pt pour son aide dans la préparation de cet article.