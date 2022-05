Cheget : La valise qui accompagne Vladimir Poutine partout

Au fur et à mesure que les jours passent et que les échanges de mots s’intensifient, on a beaucoup parlé d’attaques nucléaires. Les États-Unis d’Amérique n’excluent pas la possibilité que la Russie utilise ce type d’armes et le pays de Poutine est même en état d’alerte maximale.

Partout où il va, Vladimir Poutine transporte généralement une « valise mystérieuse avec le nom de Cheget. A quoi sert cette valise par le président de la Russie ?

Le président Vladimir Poutine n’a cessé de menacer l’Occident, mentionnant même que le nouveau système de missiles balistiques devrait faire réfléchir les ennemis de Moscou.

Le président russe a averti l’Occident que toute tentative d’attaque « entraînera les conséquences d’un ordre tel que [o ocidente] jamais trouvé dans son histoire ». Au-delà des mots, Poutine a appelé à placer les forces nucléaires russes en état d’alerte maximale.

Il convient de rappeler qu’un document de 2020 intitulé « Principes de base de la politique d’État de la Fédération de Russie en matière de dissuasion nucléaire » stipule que le président russe est libre de prendre la décision d’utiliser des armes nucléaires. C’est pourquoi Vladimir Poutine a toujours Cheget à ses côtés. Mais qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert ?

Cheget – la valise qui « donne l’ordre » aux attaques nucléaires

Cheget permet au président russe d’être connecté au réseau de commandement et de contrôle des forces nucléaires stratégiques de son pays. Cette valise n’a pas de bouton de lancement nucléaire, mais elle a la capacité de transmettre des ordres de lancement au commandement militaire central – l’état-major général. L’état-major russe a accès aux codes de lancement et dispose de deux méthodes de lancement d’ogives nucléaires.

Cette petite valise contient un écran noir à l’intérieur avec plusieurs boutons et aurait été développée en 1980 sous le mandat de Yuri Andropov. Cependant, il n’est entré en service qu’en 1985, sous la présidence de Mikhaïl Gorbatchev.

Vladimir Poutine transporte sa valise partout. Récemment, il l’a même emmenée aux funérailles du politicien ultra-nationaliste Vladimir Zhirinovsky, à Moscou Poutine était également à la cathédrale du Christ Sauveur le 8 avril, accompagné d’un agent de sécurité portant Cheget.