La Russie abandonnerait la Station spatiale internationale

Depuis l’invasion de l’Ukraine, la Russie a subi une pléthore de sanctions de la part de divers gouvernements et entreprises. Apparemment, ceux-ci auront également affecté son implication dans la Station spatiale internationale (ISS), car le pays serait sur le point de l’abandonner.

La décision marque la fin d’une ère de collaboration mondiale.

Selon Bloomberg, le directeur général de Roscosmos, Dmitri Rogozine, a confirmé que la Russie abandonnerait l’ISS. Cette décision fait suite aux sanctions économiques imposées au pays à la suite de l’invasion de l’Ukraine, qui a eu lieu le 24 février de cette année.

Les États-Unis d’Amérique et la Russie avaient déjà révélé leur intention, ainsi que leurs plans, de poursuivre l’exploration spatiale de manière indépendante, laissant derrière eux une ISS épuisée. Cependant, la décision de l’agence spatiale russe Roscosmos ne manque pas de marquer la fin d’une importante collaboration mondiale.

La décision a déjà été prise, nous ne sommes pas obligés d’en parler publiquement. Je ne peux que dire ceci : conformément à nos obligations, nous informerons nos partenaires de la fin de nos travaux sur l’ISS avec un préavis d’un an.

Rogozine a expliqué à la télévision d’Etat.

La nouvelle a été rapportée samedi 30 avril par deux agences de presse étatiques russes, Tass et RIA Novosti, qui ont révélé que Rogozine avait officiellement pris la décision.

Si elle marque la fin d’une époque, cette décision n’a pris personne par surprise. Après tout, depuis l’invasion de l’Ukraine, la Russie a subi des sanctions et retiré ses entités de divers projets. Concernant l’ISS elle-même, comme on l’a vu ici, le pays avait déjà été rétrogradé, la station devenant moins dépendante de sa technologie et de sa capacité logistique.

