E-bike Fafrees 20F054 – Un style rétro mais avec la technologie d’aujourd’hui

Les vélos électriques sont désormais une option pour ceux qui se déplacent quotidiennement pour aller au travail, à l’école, pour se promener ou pour faire leurs courses quotidiennes. Les options de vélos électriques sont nombreuses et aux prix les plus variés et la suggestion d’aujourd’hui est pour un modèle avec un style plus rétro, mais avec toutes les technologies requises de nos jours.

Venez rencontrer le vélo électrique Fafrees 20F054.

Vélo électrique Fafrees 20F054

Le vélo électrique Fafrees 20F054 a un design qui rappelle les vélos d’antan, mais qui ne dispense d’aucune des technologies qui font désormais partie d’un vélo électrique.

Il a une construction en alliage d’aluminium, est pliable et supporte jusqu’à 120 kg, et est également réglable pour les personnes mesurant entre 1,55 et 1,90 m pour une conduite confortable.

Ce modèle est livré avec une batterie 36V positionnée au-dessus de la roue arrière, qui fait référence à un deuxième siège, et un moteur de 250W, garantissant une vitesse maximale de 25km/h. Il est également capable de gravir des pentes de 30º, avec une autonomie allant jusqu’à 100 km, en conduite combinée.

Il est livré avec une transmission Shimano à 7 vitesses. Il y a un panneau avant sur le vélo où vous pouvez choisir les modes de conduite, enregistrer les trajets et avoir accès à des informations telles que le niveau de la batterie et les kilomètres parcourus, par exemple.

Le vélo électrique Fafrees 20F054 est disponible à la vente pour 737,99 € en utilisant le code de réduction CCF054. L’expédition se fait depuis un entrepôt en Europe, avec une livraison rapide et gratuite.

Fafrees 20F054