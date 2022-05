Vous pouvez déjà sentir un baiser en réalité virtuelle

Le métaverse a motivé la recherche, mais avant même que ce concept n’émerge, les chercheurs cherchaient des moyens de rendre la réalité virtuelle crédible à celle dans laquelle nous vivons. Maintenant, ils ont réussi à simuler le toucher d’un baiser.

La technologie pourrait être développée pour garantir des sensations dans tout le corps.

Le Future Interfaces Group de l’Université Carnegie Mellon a mis au point un casque de réalité virtuelle pour recréer le sens du toucher sur les visages des utilisateurs. À l’aide de transducteurs à ultrasons, l’équipe a pu simuler un baiser sur la bouche sans avoir besoin de couvrir la zone.

La réalité virtuelle a révélé des environnements et des expériences irréels qui n’avaient peut-être pas leur place dans le monde réel. Avec l’avancement de la technologie et l’émergence de possibilités, les chercheurs ont investi dans des éléments tels que le transfert de sensations, comme le toucher, vers ce monde virtuel.

Dans cette enquête, nous avons construit une gamme mince et compacte de transducteurs à ultrasons en forme d’éclair qui pourraient être intégrés dans les futurs casques d’une manière pratique et conviviale.

Nous utilisons ce matériel pour concentrer l’énergie acoustique aéroportée sur les lèvres et la bouche, créant des sensations telles que des touchers et des vibrations continus, que nous pouvons également animer le long de chemins 3D arbitraires. En plus des lèvres, nos effets se font sentir sur les dents et la langue. Lorsqu’ils sont combinés à un retour graphique coordonné, les effets sont convaincants, améliorant le réalisme et l’immersion.