Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Graphics est déjà à la valeur recommandée aux États-Unis

Comme nous l’avons signalé, le prix des cartes graphiques baisse progressivement pour atteindre des valeurs plus acceptables. L’augmentation des prix a été principalement causée par les conséquences de la pandémie de COVID-19, car les équipements manquaient à un moment où la demande était extrêmement élevée.

Cependant, des données récentes montrent qu’aux États-Unis d’Amérique, le prix de la puissante carte graphique GeForce RTX 3080 Ti de Nvidia est déjà au niveau de la valeur initialement recommandée.

GeForce RTX 3080 Ti est déjà au prix recommandé aux États-Unis

Enfin, pour la première fois après son lancement en juin 2021, la carte graphique Nvidia GeForce RTx 3080 Ti est déjà en vente au prix conseillé aux États-Unis.

Plus précisément, c’est le modèle personnalisé Gigabyte Gaming GeForce RTX 3080 Ti qui a été répertorié par le magasin Newegg avec le prix recommandé de 1 199,99 $. C’est une bonne nouvelle pour ceux qui attendent que les valeurs soient plus équilibrées, et aussi qu’il y ait du stock, pour acheter un GPU.

Cependant, ce n’est plus qu’une question de temps avant que cet ajustement des prix ne soit également mis en œuvre dans d’autres pays, comme le Portugal. Ici, on peut trouver cette carte graphique avec des prix à partir de 1 400 euros.

Mais il semble que tous les modèles n’aient pas cet ajustement. Par exemple, la sœur cadette Nvidia GeForce RTX 3080 est toujours à une valeur bien supérieure à ce que la marque annonçait initialement. Le modèle MSI Gaming Z Trio est toujours au prix de 899 $, ce qui est supérieur aux 699 $ recommandés par Nvidia. Au Portugal, cette carte graphique coûte plus de 950 euros.

Par conséquent, nous continuerons à prêter attention aux développements qui pourraient survenir pour voir si le prix des GPU au Portugal chute également à des valeurs plus acceptables pour les consommateurs.