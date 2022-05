Nintendo s’attend à ce que les ventes de Switch 2022 soient inférieures à celles des deux dernières années en raison d’une pénurie de puces et de problèmes logistiques

En bref : trouver une carte graphique n’est peut-être pas aussi difficile qu’avant, mais quiconque espère acheter une Nintendo Switch plus tard cette année pourrait avoir du mal à le faire. Selon un nouveau rapport, Nintendo prévoit de vendre 10 % de consoles Switch en moins en 2022 en raison de la pénurie de puces et des perturbations logistiques.

Après son lancement en 2017 seulement, la Switch est devenue la console de salon la plus vendue de Nintendo de tous les temps avec 103,54 millions d’unités vendues. Elle a atteint 100 millions d’unités plus rapidement que toute autre console de l’histoire.

Mais alors que la demande des consommateurs pour le Switch reste élevée, Nintendo prévoit de vendre 20 millions d’unités cette année, soit 10 % de moins que ses ventes de l’exercice 2021 et 30 % de moins que l’année précédente, lorsque les ventes ont culminé à 28,83 millions d’unités. Et tout cela à cause de ce fléau constant des fabricants de matériel : la pénurie de puces.

Nintendo n’est pas étranger à ce genre de chose. Nikkei Asia rapporte que Nintendo avait prévu de produire 30 millions de consoles Switch au cours de l’exercice 2021, mais la pénurie de composants a fait baisser les prévisions à 23 millions l’automne dernier.

En décembre, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a averti que les appareils Nintendo Switch pourraient bientôt être confrontés aux mêmes problèmes de disponibilité que de nombreux autres produits électroniques grand public. C’était avant l’invasion russe de l’Ukraine et les blocages de Covid en Chine, qui ont exacerbé les problèmes mondiaux de logistique et de production.

Au moment de la rédaction de cet article, Amazon ne présente que quatre consoles Nintendo Switch en stock et aucun modèle OLED. Si les rapports sont exacts, les fans de Nintendo voudront peut-être acheter un Switch le plus tôt possible.