Les cinémas russes montrent des films piratés à partir de torrents après les sanctions des studios

Nous sommes déjà dans le troisième mois de la guerre et de nombreuses informations continuent d’arriver qui montrent l’impact que le conflit de la Russie contre l’Ukraine a eu sur divers secteurs. Et l’un d’eux est dans le monde du cinéma.

Ainsi, les dernières informations indiquent qu’en raison des sanctions imposées aux studios, les cinémas russes diffusent désormais des films piratés téléchargés à partir de torrents.

De nombreuses entreprises et entités ont tourné le dos à la Russie après l’invasion de l’Ukraine. En conséquence, le pays de Vladimir Poutine n’a plus accès à divers produits et services. Pour surmonter une partie de ce problème, la Russie a récemment légalisé le marché parallèle pour permettre l’entrée de produits de différentes marques telles qu’Intel, AMD et Apple.

La Russie diffuse des films piratés dans les salles après les sanctions

Plusieurs studios hollywoodiens ont également suspendu leur activité dans le pays envahisseur en guise de censure contre la guerre. Comme mentionné ici, des studios populaires comme Disney, Warner Bros. et Sony a cessé de diffuser des premières de films en Russie. Alors, pour contourner cette situation, plusieurs cinémas du pays de Poutine optent désormais pour des moyens alternatifs pour continuer à offrir le service aux clients.

Selon les informations fournies par le site TorrentFreak, certains cinémas diffusent des films piratés, téléchargés via des torrents. Des titres comme The Batman, entre autres versions, sont ensuite diffusés sur des écrans sans être réellement un contenu légal. L’objectif est d’offrir le contenu aux clients, en même temps ils parviennent à faire tourner les lieux.

Avec les sanctions mises en place dans ce secteur, l’Association des propriétaires de cinéma de Russie, qui représente 700 cinémas et 2 600 écrans à travers le pays, a déclaré que l’effondrement de l’industrie cinématographique locale pourrait se produire si rien n’est fait. Selon l’entité :

Malheureusement, la quantité et la qualité des films russes sortis ne satisfont pas toute la demande de contenu dans les salles. De plus, plusieurs titres russes ont été retardés ou carrément annulés.

Ainsi, l’association estime un manque à gagner de l’ordre de 80% dans ce secteur, c’est pourquoi elle a demandé l’aide du ministère russe de la Culture. On ne sait pas encore si cette aide a été accordée, mais jusque-là, plusieurs cinémas continuent de projeter des films piratés pour au moins payer leurs frais.

Certaines entreprises de l’industrie cinématographique russe, telles que « Kino Non-Stop » et « World Movies On the Big Screen », ont annoncé sur leurs comptes sur le réseau social russe VK qu’elles montreront des films qui ne sont pas encore officiellement arrivés dans le pays.

À son tour, l’association cinématographique russe a déclaré que « condamne la pratique de la projection illégale de films » et a exhorté la communauté cinématographique professionnelle du pays à s’abstenir de le faire.