Dernière minute : PJ lance une méga opération contre les arnaques sur MB WAY

La Police Judiciaire effectue plus d’une cinquantaine de perquisitions dans diverses régions du pays, ciblant des individus liés à de nombreuses escroqueries avec MB WAY.

En jeu, plus d’une centaine d’enquêtes différentes qui ont blessé des dizaines de victimes pour environ 200 000 euros, de 2019 à aujourd’hui.

Selon les informations recueillies par JN, l’opération Évora de la PJ effectue des perquisitions à Campo Maior, Monforte, Avis, Almeirim, Figueira da Foz et Loures.

Le modus operandi du régime est déjà bien connu. Les victimes, qui avaient annoncé la vente de marchandises sur des sites tels que OLX ou Custo Justo, ont été approchées par les suspects via des appels téléphoniques. Se faisant passer pour des clients, ils étaient intéressés par l’achat des marchandises, mais ont exigé de payer via le système MB WAY.

Puis, profitant de l’ignorance des gens, ils ont obtenu les codes d’accès à l’application et ont commencé à contrôler les comptes des victimes.

Sur le terrain se trouvent plus de 130 éléments de la PJ ainsi que deux cents militaires de la GNR de Portalegre et de l’Unité d’Intervention. MB WAY est la solution Multibanco qui vous permet d’effectuer des transferts instantanés, des achats en ligne et physiques, de générer des cartes virtuelles MB NET et même de retirer de l’argent via votre smartphone, tablette ou PC.

Quelques conseils simples pour utiliser MB WAY

Si vous ne comprenez pas le fonctionnement de l’application, refusez le paiement de cette manière ; En cas de doute, demandez à votre banque des informations sur le fonctionnement de MB WAY avant de l’utiliser ; Essayez toujours de faire affaire en personne si vous vous trouvez dans la même zone géographique que l’acheteur; Essayez de recevoir les paiements en personne ou par virement bancaire ; Ne suivez jamais les instructions d’inconnus pour effectuer des paiements pour ce service

Pour pouvoir utiliser MB WAY, il vous suffit d’être client d’une des Banques Adhérentes et de lier vos cartes bancaires à votre numéro de mobile via l’application, le système de banque à domicile de votre banque ou à n’importe quel guichet automatique du réseau MULTIBANCO. À partir de là, vous pouvez utiliser l’application MB WAY ou, si disponible, le MB WAY dans votre application bancaire.