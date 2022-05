Conseil : mesurer la vitesse d’accès à Internet ? Sur un Xiaomi, vous n’avez rien à installer

Outils indispensables qu’ils sont aujourd’hui, les smartphones sont constamment connectés à Internet et échangent des informations. C’est le principal point de contact des utilisateurs avec le reste de la planète et avec ses nombreux contacts.

Bien sûr, nous avons besoin d’un bon accès Internet et de vitesses élevées. Ce n’est pas toujours possible et il faut recourir à des outils pour mesurer son état. Toute personne possédant un smartphone Xiaomi a la possibilité de faire ces tests sans avoir à installer quoi que ce soit.

MIUI regorge d’outils simples mais très utiles pour les utilisateurs. Ceux-ci garantissent beaucoup plus d’Android et empêchent les utilisateurs d’installer constamment de nouvelles applications et d’apporter plus de fichiers inutiles sur les smartphones.

L’un des tests que beaucoup veulent et dont ils ont besoin est la vitesse d’accès à Internet. Cette mesure donne aux utilisateurs une mesure de comparaison pour s’assurer que s’il y a des problèmes, ils peuvent identifier leur source et savoir éventuellement comment le résoudre.

Sur un smartphone Xiaomi, vous n’avez pas besoin d’installer d’application et il existe un outil natif pour mesurer la vitesse d’accès à Internet. Ouvrez Paramètres, puis entrez la zone associée au Wi-Fi, en descendant jusqu’à la fin de la liste des réseaux disponibles.

Vous trouverez ici l’option Paramètres supplémentaires, que vous devez ouvrir, pour trouver plusieurs options disponibles. L’option que vous recherchez se trouve en haut et s’appelle Tester le réseau. Retrouvez immédiatement le test de vitesse d’accès à Internet.

Lorsque vous cliquez sur l’option Tester le réseau, les mesures d’accès à Internet démarrent immédiatement et plusieurs points sont évalués. À la fin, l’utilisateur se voit présenter une évaluation et parvient à conserver ici les valeurs des tests permanents, ainsi que les applications qu’il consomme.

C’est un outil que beaucoup peuvent utiliser régulièrement pour évaluer leur connexion Internet. De manière simple et rapide, ils peuvent savoir si les problèmes qui existent sont sur le smartphone, une connexion ou tout autre élément.