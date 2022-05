Et maintenant Elon Musk ? Plus de la moitié de vos abonnés Twitter sont de faux comptes

L’une des promesses d’Elon Musk lorsqu’il a racheté Twitter est de nettoyer ce réseau et d’éliminer tous les comptes fantômes et les robots qui peuplent cet univers virtuel. Il s’agit d’un problème bien connu qui n’a jusqu’à présent pas été résolu.

Cela semble être une mission qui ne sera pas facile à gérer et qui devra apparemment commencer par Elon Musk lui-même. Une évaluation a maintenant révélé que le compte du futur propriétaire de Twitter est majoritairement suivi par de faux comptes.

Tout le monde connaît la relation particulière qu’Elon Musk entretient avec Twitter. C’est son réseau social préféré et l’un de ses canaux préférés pour communiquer avec ses followers et tous ceux qui veulent être connectés à ce que beaucoup considèrent comme un visionnaire.

En réussissant à racheter Twitter, Elon Musk a endossé un rôle auquel on ne s’attendait pas. Il semble vouloir être le sauveur de ce réseau social et imposer les mesures dont il a besoin pour pouvoir devenir un point de liberté d’expression et à l’abri de tous les problèmes qui lui sont reconnus.

Et authentifier tous les vrais humains – Elon Musk (@elonmusk) 21 avril 2022

Quelque chose Elon Musk Prométhée éliminer sont les comptes qui ne sont pas utilisés par les humains et qui existent dispersés sur Twitter. Il semble vouloir faire de l’élimination des faux comptes et des robots l’un de ses chevaux de bataille.

Le problème est qu’une évaluation désormais réalisée par l’outil SparkToro révèle que 53,3% des abonnés Twitter d’Elon Musk sont faux et non humains. Ces comptes sont en réalité constitués de robots ou ne correspondent pas à un véritable utilisateur.

D’après ce qui est révélé, ces comptes sont soit trop récents, soit inactifs depuis trop de jours. Il y a aussi le problème d’utiliser trop de valeurs par défaut de Twitter ou d’avoir des liens associés qui n’existent pas. La publication exceptionnellement importante de messages par jour a également été prise en compte.

Avec près de 85 millions de followers, le compte d’Elon Musk est le huitième plus important sur Twitter et représente clairement le scénario qui va se retrouver. Si vous vous concentrez sur ce point, comme promis, vous aurez un gros problème à résoudre.