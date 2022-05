Android Auto 7.6 est arrivé et il peut être utilisé par tout le monde ! Découvrez l’actualité

Après plusieurs mois quasiment à l’abandon, Google a misé gros sur Android Auto. La preuve en sont les nombreuses nouveautés qu’il a montrées et qui deviendront bientôt une réalité dans cette proposition.

Maintenant, et après plusieurs mois de tests et de corrections, Android Auto 7.6 arrive enfin pour tout le monde. Les nouveautés ne sont pas encore très visibles, mais il y a des améliorations importantes qui peuvent être utilisées par tout le monde.

On savait depuis plusieurs semaines que la nouvelle version d’Android Auto arrivait. Cela a été évalué et testé dans le programme bêta de cette application, pour nettoyer et éliminer tous les problèmes qui se sont posés.

Maintenant, et dans le monde entier, Android Auto 7.6 est enfin disponible pour tout le monde sur le Play Store. Celui-ci sera mis à jour naturellement et ouvrira ainsi l’actualité à tous les utilisateurs de ce système Google.

Le géant de la recherche avait promis de gros changements à Android Auto, quelque chose qui n’est apparemment pas encore disponible. Une interface repensée ajustée aux besoins des utilisateurs devrait arriver dans un futur proche. Si vous préférez, vous pouvez télécharger l’application à partir d’ici.

Pour l’instant, et comme nouveauté plus visible, nous avons des réponses rapides atteignant plus d’utilisateurs. Ceux-ci vous permettront d’utiliser Android Auto avec un minimum d’interaction, même avec des commandes vocales.

En plus de ce changement et d’une meilleure détection des problèmes de câbles USB, Google a résolu de nombreux problèmes existants. Cette liste est longue et compense à elle seule la mise à jour qui sera désormais accessible à tous les utilisateurs.

Recherchez la nouvelle version de ce système qui fait le pont presque parfait entre votre smartphone et le système de divertissement de votre voiture. Vous pouvez accéder directement à de nombreuses applications et fonctions avec une simple commande vocale, sans perdre votre concentration sur la conduite et sur la route.